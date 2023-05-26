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植牙成牙科專科3／牙醫師：小心成為「植牙孤兒」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高齡台灣，植牙需求日增。記者劉學聖／攝影
高齡台灣，植牙需求日增。記者劉學聖／攝影

高齡台灣，植牙需求日增。「一旦缺牙可能會出現咬合混亂或干擾，此時會依不同缺牙情形，給予不同的植牙方式。」雙和醫院牙科部主任黃茂栓表示，以年長者活動式植牙來說，如果齒槽骨支撐力道不足時，可以先做幾顆植牙，當作支撐點，讓活動假牙更加穩固。

黃茂栓指出，植牙植體有許多品牌，建議植牙前應詢問植體廠牌、型號及來自哪個國家，以免未來無法回到原醫療院治療，需要到其他醫療院所時，可能不清楚植牙體的廠牌，成為「植牙孤兒」，建議民眾植牙前應多詢問醫師相關資訊。

黃茂栓說，植牙是一項藝術，在所有牙科治療中，為重建咀嚼功能最重要的治療項目，包括手術、重建等，需要考量方面很多，如在下排牙齒植牙時，需注意下顎骨神經位置，上顎牙齒植牙則要注意鼻竇情形，或是如果有缺骨的情形，還需要補骨等，稍微有一點不注意，都會影響植牙的成功率。甚至除口腔、牙齒考量外，還需注意整體牙科美學。

黃茂栓說，以往植牙，由牙周科、口腔外科、膺復補綴牙科等進行植牙訓練，往後可透過更完整專精的教育、訓練、考試，藉由專科進行整合照顧，以增加植牙病人安全，提升醫療品質。目前植牙前已都需要進行醫病共享決策會議，讓民眾選擇最合適的植牙方式。

目前許多牙周病患也面臨缺牙問題，植牙前一定要先把牙周病治療好，否則植牙後，牙周病還是可能復發，形成植牙的牙周炎或牙齦炎。另若患有骨質疏鬆症，並正在服用雙磷雙鹽類、保骼麗等治療骨鬆藥物民眾，植牙時可能會影響植牙傷口癒合，並有下顎骨壞死風險，必須十分小心，建議植牙前應經由醫師評估，再加以植牙。

牙齒 牙周病 醫師

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