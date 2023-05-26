植牙成牙科專科1／專家憂排擠 導致其他專科「滅科」

我國人口老化，衛福部口腔健康司考量民眾植牙需求增加，近日公告新增「植牙科」專科，成為我國第十一個牙科專科。不過，牙醫師公會批評，植牙在美國等多數國家並非專科，而植牙多為自費項目，未來恐大量吸引牙醫師選科，造成其他專科青黃不接，產生排擠效應。

我國牙科專科原先僅有十科，包括口腔顎面外科、口腔病理科、齒顎矯正科、牙周病科、兒童牙科、牙髓病科、贋復補綴牙科、牙體復形科、家庭牙醫科、特殊需求者口腔醫學科。

今年五月公告新增植牙科，衛福部口腔司指出，增設植牙專科是提供專科醫師有更精進的訓練，但專科並沒有排他性，未來一般牙科醫師，還是可以做植牙手術。

但中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳彥廷對此表示質疑，現階段諸多牙科專科於醫院內設有專科，提供醫師訓練， 但不過特殊需求、家庭牙醫及植牙這三個專科，目前較少在醫院成立專屬科別提供住院醫師訓練，意指現階段並無植牙專科教授師資。

他表示，若有訓練需求，大可透過學校設置研究所、醫院設置專科來訓練，「為什麼以前可以先從醫院、學校設立專科做訓練，現在卻跳過，直接由衛福部設為部定專科？」

一名不具名牙醫師指出，「植體學」於國內八所牙醫學系課程學分占比不多，也沒有配套實驗、實習課程，牙醫教育並不把植牙當作專科看，如今臨床上卻成立植牙科，教育與訓用搭不起來，是毫無基礎教育的專科科目。

陳彥廷直言，口外、牙周、贋復專科等，本來就會接受植牙訓練，植牙在多數國家並非專科，我國成立植牙科，恐讓原先想選這三科別的牙醫師，紛紛轉往選植牙科，造成人才流動、其他專科青黃不接。

臨床牙醫師指出，若植牙科造成其他科「滅科」，更會凸顯牙醫生態偏門，給付不均，無法給予各面向治療平均且合理的給付，才會造成年輕牙醫師紛紛往輕鬆又賺錢的植牙科擠。

衛福部口腔司副司長賴向華表示，增設植牙科是完善訓練制度，從源頭教育做起，未來將組成專家委員會，凝聚教育、實務界意見，討論研擬植牙專科醫師甄審原則、課程基準、訓練機構等。

他認為，現行植牙「並無亂象」，有些個案是認知問題、說明不清楚，且植牙屬於自費，各地方主管機關公告收費標準範圍，並沒有收費亂象問題。

面對公會質疑，衛福部仍堅持「既定政策」增設植牙科，陳彥廷表示，以公會立場，要解決現行植牙亂象，設立「植牙機構認證」才是釜底抽薪，也建議可比照美容醫學以特管辦法管理，包括植牙機構須有哪些設備、人員訓練等，政府定期更新認證才能管控醫療品質，為人民醫療做把關，「口腔司是否將植牙納入特管辦法，就靜觀其變，專業團體會持續監督」。