NBA總冠軍火熱開打，民眾也可透過手遊自組夢幻隊伍挑戰總冠軍，邊看邊玩樂趣加倍！

體壇年度風雲盛事，經歷了季後賽撲朔迷離的戰局後，NBA總冠軍戰火熱開打了！到底今年總冠軍獎落誰家，總是各方預測不斷，而觀看賽事又總是令人感到緊張又刺激。如果想把這股興奮感一直延續下去，目前市面上有一款手遊《NBA NOW23》就能夠讓喜歡NBA的民眾，繼續沉浸在NBA的世界裡，不管是想要支持自己喜愛的球隊，或是乾脆打造自己的夢幻隊伍，都能夠達成，隨時隨地，甚至用單手就可以享受NBA的精采樂趣了。

獨特直立式玩法，甚至單手就可以簡易操控。 圖／NBA NOW提供

過往以來，NBA的球迷總是會主張自己喜愛的球隊，或是支持的球員才是最強的，並且常常爭論不休。而同時，如果能夠將自己歷年來喜歡的球員，組成一個夢幻隊伍上場比賽，對喜愛NBA的球迷來說，肯定也是件很棒的事！

現在就有一款手遊《NBA NOW23》，主打獨特的直立式玩法設計，讓民眾單手就可以輕鬆掌控。遊戲裡提供了NBA歷年賽季各時期超過6,000名的明星球員，甚至收錄了22-23賽季全明星賽的27位入選明星球員，並且戰績都是和賽季LIVE同步；玩家不只可以使用他們上陣比賽，也能當成球員收集卡，更還可以培育提升他們的能力，真實的玩法、擬真的球員類型，體驗遊戲同時也能夠身歷其境享受賽事，有如在參與真正的NBA比賽，更別說可以自己將喜愛的球員組成夢幻隊伍，挑戰冠軍賽事了！

超過6,000名的明星球員，甚至包含22-23全明星賽的入選明星球員。 圖／NBA NOW提供

《NBA NOW23》的畫面採直立式，不需要將手機橫擺，並且將操控球員的方向和動作，集中在畫面正下方的圓形虛擬搖桿，移動和操作都是通過搖桿完成動態觸發玩法，甚至單手就能進行遊戲，可以讓玩家邊看NBA總冠軍賽，邊一同爭奪冠軍獎盃，刺激感加倍！

邊看NBA，邊單手稱霸一起挑戰總冠軍。 圖／NBA NOW提供

而為了共襄盛舉體壇年度盛事，《NBA NOW23》也舉辦「拍照上傳，贏得NBA官方商品贈獎」活動，在NBA總冠軍精彩賽事結束前，民眾只要到台北捷運的忠孝新生站，尋找《NBA NOW23》的廣告，並且拍下合照上傳打卡標註標籤，就有機會獲得一系列的NBA官方好禮。

參加活動就可以獲得NBA系列官方商品好禮的抽獎機會。 圖／NBA NOW提供

另外也將於6月10日下午3點至5點，在台北新生高架橋下籃球場，舉辦「NBA NOW同樂嘉年華」，只要到現場參與就有入場好禮NBA 75週年口罩，也可以參與抽卡大比拚、街機挑戰賽、體驗拿好禮等熱鬧豐富活動，還可以參加多項NBA官方商品抽獎，廣邀所有喜愛NBA、《NBA NOW23》的民眾參與。

立即上場對決：http://nbanow.com2us.com/zh-hant?r=p1