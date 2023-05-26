環團喊程序違法 四接環評流會

環保署召開第五次協和四接環評案初審時，會前基隆市長謝國樑錄影表達反對外，也憂心天然氣儲存槽爆炸，恐摧毀整個市中心；環團在會議中忽闖進會議室高喊退回重審等口號廿分鐘，使環團原擔心會「強渡關山」的會議，因中斷遲難恢復，主席在會議召開不到兩小時就急喊停，宣布擇期再審。

台電昨表示，對於初審的突發情況表示遺憾，將持續向社會各界溝通說明，爭取支持。基隆市府則強調，台電應就三點○東移方案，另外向基市府重新提出申請。

台電擬在基隆協和電廠附近蓋第四天然氣接收站，因有航安與港安疑慮，環保署昨召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第五次初審會議，環團在署外抗議。

守護外木山行動小組痛批，台電的環評資料充滿矛盾，呼籲「環委應退回環評」，時代力量立委陳椒華與民眾黨立委邱臣遠都表示，環保署應對四接東移重新進行環評。基市長謝國樑則錄影表達反對，並於市議會總質詢時憂心天然氣儲存槽爆炸，恐摧毀整個市中心，也影響基隆港務發展。

昨下午二時半環評會議開始後，經台電報告與陳椒華數度提出程序問題後，環委隨即開閉門會議討論。有環委表示，台電也遵循法規進行補充調查，不用再做範疇界定，應繼續審查會議；另一名環委認為台電第一次提送的計畫案內容，恐因東移而有所差異，環委當初要求填海造陸面積縮小，並非移到東邊，他可能不會埋單。

會議結束後決議繼續審查，在決定要繼續程序後，守護外木山行動小組與基隆護海公投領銜提案人王醒之忽然衝進會議室，高喊「程序違法、立即散會、退回重審」長達廿分鐘，現場一片混亂，環委則不發一語。由於現場混亂，會議主席表示暫時休息，待了一下後離開會議室，其他環委則待在原地，直到主席宣布擇日再審，所有環委才離開。

王醒之受訪時表示，由於台電送審資料漏洞百出，原認為不會通過，但從環保署及環委態度，擔心會硬推闖關，也憂心環委想在明年大選前粗暴通過本案，才會闖進會議喊口號，盼讓環委腦袋清醒點，不要做出錯誤決定。

環保署綜合計畫處副處長徐淑芷表示，第五次環評初審會議會盡快擇日再審，這段期間除釐清程序違法問題，也會了解台電與基隆市府溝通及提送相關文件等處理。