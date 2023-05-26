健康你我他／灰指甲不好剪 須防細菌感染

服兵役時，我是預官步兵排長，大、小行軍不能免，最長紀錄是八百公里野營拉練訓練，一個月在野外，沒洗澡，甚至沒脫鞋襪，散兵坑或帳篷一躺臥，就累得呼呼大睡。

退伍後，後遺症就來了。不僅胃病纏身，香港腳終身無解，連兩隻腳趾甲也開始變厚、變枯黃色。

灰指甲平日不痛不癢，但有次腳趾頭踢到桌角，右腳拇趾竟滲血水入腳趾甲內，整個指甲變黑色，趕緊去就醫拔指甲。醫師說，灰指甲隱藏黴菌，傷口容易被細菌感染，嚴重時還會得蜂窩性組織炎，千萬要小心。

擦藥、吃藥後，腳趾甲慢慢長回來了，可是並沒有脫胎換骨成為健康的新指甲。灰指甲除了不好看外，最大的問題是指甲太厚，太硬，很不好剪，必須買比較大隻的指甲剪，配有放大鏡的更好，因為老人家都有老花眼，要小心剪指甲，一不小心剪到肉流血了，造成細菌感染就不好了。

我的灰指甲不痛不癢，除了難看，平常倒不會像香港腳遇潮濕還會癢。但我剪指甲時，一定記得要專心，不要誤剪到肉了，若有流血，一定趕緊擦碘酒等藥水來消毒，最好晚上回家也不要穿襪子了，讓腳趾頭保持乾燥。這樣，就能與灰指甲和平共處了。