開冷氣後卻狂過敏？ 醫師揭「元兇」：不是用水沖洗就可以

天氣逐漸變得悶熱，讓不少人已經開始開冷氣了！但是即使家中認真打掃，冷氣一開，許多人就開始過敏與打噴嚏，原來冷氣可能忘記清潔，小兒過敏科醫師陳木榮就提醒，冷氣清潔的重要性。

許多人最近開始開冷氣，但是冬天在濾網和冷排上悄悄累積的塵蟎、黴菌、灰塵，若是沒注意清潔，黴菌、灰塵成為換季過敏的元兇。

陳木榮就提醒，冷氣中，最重要是清潔冷氣濾網與冷排，但不是用水沖洗就可以，一定要記得確實清潔。

醫師提醒，清潔冷氣的濾網與冷排，需要使用專用的冷氣清潔劑，才能全面深入清潔，建議可以使用泡沫質地，更能溶解深層頑垢，另個重點是要定期清潔。