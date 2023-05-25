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開冷氣後卻狂過敏？ 醫師揭「元兇」：不是用水沖洗就可以

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
冷氣示意圖。圖／ingimage
冷氣示意圖。圖／ingimage

天氣逐漸變得悶熱，讓不少人已經開始開冷氣了！但是即使家中認真打掃，冷氣一開，許多人就開始過敏與打噴嚏，原來冷氣可能忘記清潔，小兒過敏科醫師陳木榮就提醒，冷氣清潔的重要性。

許多人最近開始開冷氣，但是冬天在濾網和冷排上悄悄累積的塵蟎、黴菌、灰塵，若是沒注意清潔，黴菌、灰塵成為換季過敏的元兇。

陳木榮就提醒，冷氣中，最重要是清潔冷氣濾網與冷排，但不是用水沖洗就可以，一定要記得確實清潔。

醫師提醒，清潔冷氣的濾網與冷排，需要使用專用的冷氣清潔劑，才能全面深入清潔，建議可以使用泡沫質地，更能溶解深層頑垢，另個重點是要定期清潔。

而選擇冷氣清潔劑，除了抗黴、抗菌外，還要記得挑選除塵螨，驅塵氏推出冷氣清潔劑，除了抗菌，更通過SGS認證防蟎，可有效根除99%以上的蟎蟲、黴菌，降低與過敏因子接觸的可能。另外許多清潔劑，都會添加香氛，但是添加香氛的產品應注意是否通過IFRA國際協會認證，驅塵氏也推出無香款，並有加入除臭因子，能包覆異味。

小兒過敏專家陳木榮醫師推薦的驅塵氏冷氣清潔劑，推出純淨皂香、清新草本、無香三款。圖／驅塵氏提供
小兒過敏專家陳木榮醫師推薦的驅塵氏冷氣清潔劑，推出純淨皂香、清新草本、無香三款。圖／驅塵氏提供
潔淨科技，深入冷氣內部。洗淨微小過敏原，給家人清淨空氣。圖／驅塵氏提供
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黴菌 醫師 換季 冷氣

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