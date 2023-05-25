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開冷氣後卻狂過敏？ 醫師揭「元兇」：不是用水沖洗就可以
天氣逐漸變得悶熱，讓不少人已經開始開冷氣了！但是即使家中認真打掃，冷氣一開，許多人就開始過敏與打噴嚏，原來冷氣可能忘記清潔，小兒過敏科醫師陳木榮就提醒，冷氣清潔的重要性。
許多人最近開始開冷氣，但是冬天在濾網和冷排上悄悄累積的塵蟎、黴菌、灰塵，若是沒注意清潔，黴菌、灰塵成為換季過敏的元兇。
陳木榮就提醒，冷氣中，最重要是清潔冷氣濾網與冷排，但不是用水沖洗就可以，一定要記得確實清潔。
醫師提醒，清潔冷氣的濾網與冷排，需要使用專用的冷氣清潔劑，才能全面深入清潔，建議可以使用泡沫質地，更能溶解深層頑垢，另個重點是要定期清潔。
而選擇冷氣清潔劑，除了抗黴、抗菌外，還要記得挑選除塵螨，驅塵氏推出冷氣清潔劑，除了抗菌，更通過SGS認證防蟎，可有效根除99%以上的蟎蟲、黴菌，降低與過敏因子接觸的可能。另外許多清潔劑，都會添加香氛，但是添加香氛的產品應注意是否通過IFRA國際協會認證，驅塵氏也推出無香款，並有加入除臭因子，能包覆異味。
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