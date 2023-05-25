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出遊注意！「瑪娃」颱風影響 蘭嶼、綠島航線27日起陸續停航
受「瑪娃」強烈颱風影響，預估27日起影響東部海域，航港局今宣布，蘭嶼、綠島航線27日至30日陸續停航，客船業者已提前公告，並通知訂位旅客加強疏運，呼籲前往蘭嶼、綠島民眾隨時注意台東離島海氣象資訊及航班開停航情形。
航港局表示，截至5月24日公告，5月27日至30日龍鴻公司台東往返蘭嶼航班及後壁湖往返蘭嶼航班全天取消；5月27日至29日帆利公司台東往返蘭嶼航班全天取消；5月28日至30日大發公司台東往返蘭嶼航班及後壁湖往返蘭嶼航班全天取消；5月28日上午10點過後至30日台東往返綠島航班全數取消。
航港局東部航務中心呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留，另提醒正在或規劃前往離島旅遊民眾，應留意颱風路徑及航班開停航資訊，適時調整旅程規劃，以免因航班異動影響行程。
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