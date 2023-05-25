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強颱瑪娃對台影響多大？這日「北轉」成關鍵 發布陸警機率出爐

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強颱瑪娃「北轉」成關鍵 發布陸警機率出爐

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明後天天氣相對穩定，強颱瑪娃預計下周一「北轉」，也是判斷影響台灣程度的關鍵時刻，下周一至二發布海上警報機率高。本報資料照片
明後天天氣相對穩定，強颱瑪娃預計下周一「北轉」，也是判斷影響台灣程度的關鍵時刻，下周一至二發布海上警報機率高。本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，強颱瑪娃預計下周一「北轉」，也是判斷影響台灣程度的關鍵時刻，預計下周一至二發布海上警報機率高，屆時基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨。整體而言，發布陸警機率低。明、後天天氣相對穩定，周日受颱風環流引導東北風，東半部、基隆北海岸、恆春半島轉為局部短暫陣雨，愈晚雨勢愈明顯。

中央氣象局預報員黃恩鴻說，颱風從今天早上起持續增強，未來穩定朝西北西前進，期間路徑一致，大環境條件有利發展，強度將持續增強，在下周一、二的北轉時間，最為關鍵，對其離台灣遠近與影響，就是看這個時刻，不過屆時因環境變化，強度會稍減，但預估仍維持強颱下限、中颱上限。

他指出，颱風路徑變化仍大，普遍看來，影響範圍以東半部、恆春半島為主，以及基隆北海岸、大台北可能也會受北風降雨影響。

黃恩鴻說，明、後天環境吹東南風，東半部迎風面有不定時陣雨出現，其他地方都是多雲到晴，午後有雷陣雨，南部山區雨勢偏大。

周日受颱風環流引導東北風，東半部、基隆北海岸、恆春半島開始轉為局部短暫陣雨，愈晚雨勢愈明顯；其他地區變化不大，維持多雲到晴，午後山區雷陣雨。

下周一至四，受颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨，雨勢範圍與大小仍待路徑而定。

颱風來之前，預計周六起，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海就有長浪發生，周日馬祖也會受影響，下周一南部沿海、澎湖也會有長浪發生，且持續到颱風遠離之後，影響時間長，浪高也明顯增高，籲請留意，周六東半部海面3到4米、周日來到4到6米。

溫度方面，周五到周日，西半部31度至33度、東半部28度至30度，各地多雲到晴或晴到多雲；下周一到三，外圍環流影響，東半部開始有雨勢，但溫度變化不大，約28度至29度；中南部則約31度至32度，北部則降至28度至29度。

周六起，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海就有長浪發生。圖／中央氣象局提供
周六起，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海就有長浪發生。圖／中央氣象局提供

颱風 氣象局

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