赴日內瓦分享因應缺藥經驗獲讚 吳秀梅：台灣走得很前面

全球缺藥問題持續影響台灣，衛福部食藥署署長吳秀梅出訪日內瓦並出席台灣藥學會、世界藥學會舉辦的藥學論壇，分享台灣藥品短缺的因應措施及穩定策略。吳秀梅表示，未來西藥供應資訊平台也會更主動，透過政策鼓勵，讓藥廠看見台灣市場，避免缺藥問題發生。

台灣代表團在世界衛生大會（WHA）期間出訪日內瓦，吳秀梅受邀出席台灣藥學會與世界藥學會共同合作舉辦的藥學論壇。並分享「台灣食藥署藥品短缺管理機制」，闡述台灣缺藥問題的相關因應。

吳秀梅表示，本次是世界藥學會與台灣藥學會首次合作，全球都在探討「缺藥」問題，因此台灣提供「藥品供應資訊平台」的經驗，世界各國都覺得台灣的系統建置得相當好，台灣也早在十多年前就建立了平台，走得比較前面。

「台灣處理缺藥問題不輸給其他國家。」吳秀梅表示，各國都有缺藥問題，但整體處理情況來看，台灣處理得相當好，也獲得各國代表肯定；目前西藥供應資訊平台被動接收通報、提供替代藥品，或啟動專案進口、製造，未來食藥署的策略將更加主動，透過政策制定的方式，鼓勵藥廠來台拓市場，讓缺藥問題更防患於未然。

至於「藥品供應通報處理中心」成立月餘，遭到基層藥局批評緩不濟急，自己找藥比通報還快。吳秀梅強調，要解決缺藥問題，通報到系統中絕對是最快的，食藥署會「直接」對上製造業者，但有時候並不是缺藥，而是叫不到藥，平台的功用在於「不能讓台灣沒藥」，且不論基層、醫院都希望能夠照顧到，也鼓勵各界踴躍通報，民眾有發現缺藥也可以通報。