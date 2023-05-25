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是你嗎？幸運兒7-ELEVEN買麵包、飲料 只花62元就中千萬
財政部開出最新一期2023年3~4月統一發票中獎號碼，統一超7-ELEVEN共開出8位百萬大獎得主，包含2張千萬特別獎、3張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎。
7-ELEVEN表示，本期統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在南投縣信義鄉的7-ELEVEN信義鄉門市購買62元的統一麵包、飲品；一人在雲林縣崙背鄉的7-ELEVEN崙中門市購買114元的鮮食、飲品。
此外，7-ELEVEN也說，還有3位獲得2百萬特獎，一人在高雄市燕巢區的7-ELEVEN華輝門市購買39元的甜甜圈；一人在新竹市東區的7-ELEVEN關圓門市購買110元的CITY CAFE、飲品；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN千藝門市購買49元的鮮食。
至於3位雲端發票專屬獎百萬得主，7-ELEVEN表示，一人在台中市梧棲區的7-ELEVEN港埠門市購買364元的CITY CAFE、零食、飲品；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN精站門市購買45元的零食；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN耀康門市購買137元的CITY CAFE、鮮食、御飯糰。
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