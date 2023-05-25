買62元麵包、飲品中千萬！7-ELEVEN統一發票開出2張千萬特別獎
財政部開出最新一期2023年3~4月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出8位百萬大獎得主，包含2張千萬特別獎、3張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎，此外，2023年1-2月期尚有超過12萬張、總計超過5,000萬元獎金的OPEN POINT App會員載具中獎發票尚未到ibon列印，提醒未兌獎幸運兒於7月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能於門市直接兌換商品或儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡，可享有5~10%回饋。
7-ELEVEN最新一期3~4月統一發票共有2位幸運兒獲得千萬大獎，一人在南投縣信義鄉的7-ELEVEN信義鄉門市購買62元的統一麵包、飲品；一人在雲林縣崙背鄉的7-ELEVEN崙中門市購買114元的鮮食、飲品。
還有3位獲得200萬特獎，一人在高雄市燕巢區的7-ELEVEN華輝門市購買39元的甜甜圈；一人在新竹市東區的7-ELEVEN關圓門市購買110元的CITY CAFE、飲品；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN千藝門市購買49元的鮮食。
3位雲端發票專屬獎百萬得主之中，一人在台中市梧棲區的7-ELEVEN港埠門市購買364元的CITY CAFE、零食、飲品；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN精站門市購買45元的零食；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN耀康門市購買137元的CITY CAFE、鮮食、御飯糰。
7-ELEVEN響應政府非現金政策，整合線上線下資源，包含1,600萬會員愛用的OPEN POINT App發票日誌提供「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」3大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT App發票日誌存入發票，即可享有免費自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換、智能兌獎等一站式數位便民服務，6月6日前使用OPEN POINT App線上預約中獎發票就近到7-ELEVEN兌換，更享有8種超值組合商品最低下殺42折起，只要是未綁定金融帳戶領獎的千元（含）以下中獎發票，存入OPEN POINT App發票日誌皆可直接線上預約兌換專屬優惠，預約完成後就近到6,700家7-ELEVEN快速兌換，商品提貨劵及消費發票立即存入OPEN POINT會員帳戶，無須一次領完、可分次取貨。
不僅如此，即日起至8月5日攜手icash Pay加碼推出「中獎發票存icash Pay回饋放大10%」，活動期間就近到7-ELEVEN兌換千元以下中獎發票獎金直接存入icash Pay、可享有5% OPEN POINT點數回饋外，儲值當月就近到7-ELEVEN採買，使用icash Pay購物滿200元再加贈5% OPEN POINT點數，依icash Pay活動辦法儲值與使用千元以下中獎發票，最高可獲得100點OPEN POINT點數，1點等同1元現金、還可跨20大通路當現金花。
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