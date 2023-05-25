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電動車位管理草案預告 停車場1至2%車位將為電動車專用

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部今預告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案，規範公共停車場車位數1至2%應設置電動車位。圖／本報資料照
交通部今預告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案，規範公共停車場車位數1至2%應設置電動車位。圖／本報資料照

近年選擇電動汽車民眾越來越多，掛牌數逐漸成長，交通部預估充電停車位需求增加，今預告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案，規範公有公共停車場2%、民營1%車位數應設置電動車位，今年完成訂定後，將給予既有及已規畫停車場2年緩衝期，若未依規定設置足夠比例電動車位，將停止部分或全部營業。

隨著電動汽車使用率逐漸提升，交通部預估2025年將達10萬輛，今預告訂定「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，明定電動車位設置比例、期限、設置標準及安全防護規定、輔導及補助方式、使用及收費、規定及其設置圖例、應公開的充電設備資訊項目、違反辦法處理規定。

交通部表示，依歐盟建議車樁比10比1計算，台灣2025年約需1萬個充電樁，現全國公有路外公共停車場小型車停車位約有40萬個，依規定以停車位數2%設置計算，以及私有路外公共停車場小型車停車位約有54萬個，以停車位數1%設置計算，總計可達1萬3千個充電停車位。

交通部指出，機械式、塔台式公共停車場、民營臨時路外停車場、高灘地、河川區域等停車場，若充電設施設置空間不足、安全疑慮、受限於其他法規等因素，可不強制設置。

交通部表示，辦法上路後，針對已領得停車場登記證者、尚未領得停車場登記證者，屬已完成規劃設計或興建中者，給予2年緩衝期；對於停車場登記證效期超過此辦法發布日起2年者，基於信賴保護原則，於換領停車場登記證前完成設置；尚未完成規劃設計者，則應於領得停車場登記證前設置。

交通部指出，依規定，公共停車場應設置指引標誌，引導電動汽車充電專用停車位方向及位置；設置圖例應於停車位白色標線內劃設綠色內框線，內框線寬度至少為10公分；停車位尺寸則依各機關規定設置，可視需要調整加大。另為維護充電設施用電安全，應設置監控設備與24小時緊急應變人員聯絡方式標示牌。

交通部強調，若未依期限內設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施，經地方主管機關命其限期改正，屆期不改正者，將停止其部分、全部營業。

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