強颱瑪娃逼近可望發海警 專家：後期轉彎角度可能很刁鑽

瑪娃颱風再度增強為強颱，民眾關心是否可能成為侵台颱。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看東南部海面跟巴士海峽有發布海上颱風警報機會，其他海面機會較低，發布陸上颱風警報的機會也不大，後續再觀察。

吳聖宇說，瑪娃颱風路徑有點玄，前期受太平洋高壓引導，路線穩定，48-72小時內各模式預報間差異不大，72-96小時後因為颱風跟高壓之間的互動變化大，因此各模式間差異變大，有些往西趨向巴士海峽、呂宋島東北端近海，有些則是逐漸順轉北上。目前還是不好說會怎麼樣，但是後期轉彎的角度可能會很刁鑽，需要持續注意。

他表示，周日颱風外圍東北風靠近，迎風面有局部短暫陣雨，下周一起受颱風外圍環流影響，迎風面降雨可能增加，雨勢程度須看颱風接近的情況而定，中南部不直接受影響，但是午後容易有熱對流雷雨機會。

他說，周末起受颱風長浪影響，各地沿海風浪增大，下周海面風浪會更大，海邊海上活動不太適合。

至於會不會發警報？吳聖宇說，目前來看東南部海面跟巴士海峽有發布海上颱風警報機會，其他海面機會較低，發布陸上颱風警報的機會也不大，後續再觀察，先不用太擔心，但請提高警覺。