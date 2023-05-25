新埔地方爭取Youbike設站呼聲高 希望鄰近竹北先設站

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新埔鎮近年已融入竹北生活圈，居民對縣道118線及縣道117線沿線設置Youbike呼聲高。記者巫鴻瑋／攝影
新埔鎮近年已融入竹北生活圈，居民對縣道118線及縣道117線沿線設置Youbike呼聲高。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣今年陸續啟用竹東鎮、湖口鄉及新豐鄉的Youbike，令其他鄉鎮看得十分眼紅，不少鄉鎮都希望爭取Youbike設站，其中新埔鎮因位處竹北生活圈，卻沒有設置站點，地方爭取聲音最大，呼籲縣府應首先將下寮里、文山里等納入設站規畫。

新竹縣府交旅處表示，新竹縣Youbike設站原則是考量地區人口及運輸需求進行評估設站，縣府已委託中華大學進行Youbike全縣規畫，目前已先行有Youbike啟用的鄉鎮都是經評估可優先實施的區域，若其他鄉鎮有需求，且願意與縣府合作，縣府都會給予支持，讓各鄉鎮民眾都能享受公共自行車系統的便利性。

目前新竹縣包含竹北、湖口、新豐及竹東，全縣已設置101站，不過不少新埔地方民眾就指出，鄰近的竹北高達51站，就連新埔北邊的湖口工業區都有Youbike站點，唯獨夾在中間的新埔一站都沒有，使得就算有遊客騎乘Youbike經過，都沒辦法好好停下來休息。

新埔鎮下寮里長林鼎基指出，從竹北往湖口的縣道117線上就會經過新埔，沿途還有義民廟、花市等，雖然騎自行車是年輕人的活動，但公所及縣府應思考地方發展，盡快在當地設站，最好是配合早已荒廢的鳳山溪河堤自行車道進行重新整建，才能帶動地方休閒觀光發展，不要明明新埔就在繁榮的竹北旁，竹北人都只跑百貨公司，而不來新埔走走享受田園風光。

文山里居民也認為，當地發展已經與竹北「無縫接軌」，且文山里是往來竹北市區與新埔市區重要的必經要道，縣道118線上還有遠東紡織等大型工廠，縣府應將文山里納入下一波設站，讓同屬竹北生活圈的居民無論是通學、通勤都能享受便利。

縣議員呂宛庭呼籲縣府在新埔設Youbike，她指出就曾有民眾騎Youbike到新埔洽公，結果卻發現新埔根本沒有站點可以還車，導致民眾又要花時間將Youbike騎回竹北，新埔缺少Youbike，對於民眾觀光及洽公都十分不便。

新竹 自行車

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