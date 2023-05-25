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新冠疫情升溫嘉義市中重度案件增加 催打疫苗送禮券及快篩劑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新冠疫情升溫嘉義市中重度案件增加，催打疫苗，送65歲以上長者禮券及快篩劑。圖／嘉市衛生局提供
新冠疫情升溫嘉義市中重度案件增加，催打疫苗，送65歲以上長者禮券及快篩劑。圖／嘉市衛生局提供

新冠疫情又升溫，嘉義市衛生局接獲醫院通報，中重度案件增加，從本月初至今，從每周10人倍增到28人，鼓勵接種疫苗，即日起65歲以上長者，接種基礎劑、基礎加強劑、第一次追加劑COVID-19疫苗，贈送500元禮券+4劑家用抗原快篩試劑

衛生局說，嘉市covid-19中重症通報統計，5月1日到7日10人；8日到17日15人；15至21日28人，近期全國疫情上升，因感染心冠肺炎產生併發症以65歲以上長者居多約占75%，疾管署統計顯示併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，其中接種滿3劑以上新冠疫苗相對比無接種者死亡風險機率降低48.2%。

衛生局鼓勵長者儘速接種，提升市民群體保護力，降低高齡者感染新冠肺炎造成重症及死亡的風險，即日起，提供未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗65歲以上長者，凡至嘉市COVID-19疫苗合約醫療院所接種任一劑疫苗，即可獲得500元禮券。

除禮券外，再加碼贈送4劑家用抗原快篩試劑，此項獎勵措施至12 月31日止 (或禮券用罄為止），禮券、快篩試劑任一項如在12月31 前發送完畢，則只單送一項。接種訊息請至衛生局網站/主題專區/COVID-19疫苗接種資訊專區查詢，或撥打2341150防疫專線諮詢。

新冠疫苗 衛生局 快篩試劑

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