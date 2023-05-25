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門諾醫院獲贈總價300萬隱形眼鏡 花蓮近百名體育生受惠

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
酷柏光學公司今天捐出總價近300萬元的隱形眼鏡，由門諾醫院分送縣內8所國中97名體育班學生使用，並提供檢測及教學服務。圖／門諾醫院提供
酷柏光學公司今天捐出總價近300萬元的隱形眼鏡，由門諾醫院分送縣內8所國中97名體育班學生使用，並提供檢測及教學服務。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院東區視力保健中心長年照護東部學生視力健康，今天獲贈一批總價近300萬元的日拋型隱形眼鏡，將分送給縣內8所國中共97名體育班學生使用，讓學生在運動競技時配戴，減少戴傳統眼鏡受傷的情形。

酷柏光學公司今天由總經理Ian Dolling代表到花蓮自強國中愛心捐贈。門諾會醫療財團法人總執行長張文信感謝企業善舉，表示這批隱形眼鏡總值近300萬元，將由東區視保團隊以逐月方式，分送美崙、宜昌、自強、化仁、光復、瑞穗、三民、及玉里等8所國中97名學生，可用一年，同時會提供檢測驗配和使用教學。

門諾副院長許明木是眼科專業醫師，從2001年起以「行動眼科醫院」概念，不定期帶領驗光師、助理，深入東部偏鄉提供服務。他說，這近年發現體育班學生近視率增加，若配戴傳統眼鏡，運動競技時不方便，也可能因碰撞造成鏡框斷裂或鏡片破損受傷，硬式角膜型塑片則有需要每天清洗、價格較高等缺點，免清洗、配戴方便的日拋型隱形眼鏡，對近視的體育生幫助很大。

自強國中籃球隊實力堅強，日前在全國八強賽事中，全體球員均戴隱形眼鏡上場，拿下第五名的好成績。教練陳貴祥說，籃球場上容易發生肢體碰撞，若要戴隱形眼鏡也會增加經濟負擔，廠商的善舉讓學生減輕不少經濟壓力。

近視約300度的自強國中籃球隊員江柏倫分享不戴眼鏡上場的糗事，曾因看不清，將球誤傳對手「助攻」，現在配戴隱形眼鏡，不管在場上比賽、日常生活，都很有幫助。

酷柏光學公司今天捐出總價近300萬元的隱形眼鏡，由門諾醫院分送縣內8所國中97名體育班學生使用。圖／門諾醫院提供
酷柏光學公司今天捐出總價近300萬元的隱形眼鏡，由門諾醫院分送縣內8所國中97名體育班學生使用。圖／門諾醫院提供
酷柏光學公司今天捐出總價近300萬元的隱形眼鏡，由門諾會醫療財團法人總執行長張文信（左）代表受贈。圖／門諾醫院提供
酷柏光學公司今天捐出總價近300萬元的隱形眼鏡，由門諾會醫療財團法人總執行長張文信（左）代表受贈。圖／門諾醫院提供
酷柏光學公司今天捐出總價近300萬元的隱形眼鏡，由門諾醫院分送縣內8所國中97名體育班學生使用。圖／門諾醫院提供
酷柏光學公司今天捐出總價近300萬元的隱形眼鏡，由門諾醫院分送縣內8所國中97名體育班學生使用。圖／門諾醫院提供

隱形眼鏡 近視 體育

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