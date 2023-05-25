車輛汰舊換新加碼減碳空汙獎勵 汰舊汽車最高可領1.9萬

環保署今年初公布老舊車輛汰舊換新減量效益補助及媒合作業辦法，補助汰換車齡10年以上老舊車輛換購電動車或低汙染車輛，今天再媒合新竹科學園區管理局及新竹縣環保局加碼收購減碳、減空汙效益，以汰換電動機車為例，原環保署每輛補助獎金2300元，媒合竹科管理局後每輛最高補助2800元，6月1日開始媒合。

環保署副署長沈志修表示，氣候法今年2月15日上路，2050淨零排放目標入法，為達成國家「2050淨零轉型」目標，加速運具電動化為重要策略之一，我國運輸部門的溫室氣體排放就占13％，透過本次媒合服務平台擴大媒合車種及減碳、減空汙項目，開發單位（企業）可落實環評的減碳承諾，民眾也可在參與減汙減碳的環保工作外，增加一項額外收益。

竹科管理局組長陳麗珠說，因應2050淨零碳排，管理局推動更積極減碳作為，考量園區開發及事業需求，以兼顧環境永續規畫，除溫室氣體總量管制、空氣汙染抵換，也輔導園區廠商源頭減量、推動水資源再利用；竹科去年收購1500輛機車，今年加入大客貨車，除因應園區擴建及開發新案，未來可做相關空品、空汙抵換，也讓民眾有換車誘因，達到空品改善、空屋減少，民眾獲益的三贏局面。

氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴表示，今年初發布老舊車輛汰舊更新減量效益補助措施後，實施至5月20日止，已補助796輛小客貨車汰舊換新；另自去年6月10日啟動媒合平台後，竹科及竹縣提出汰舊換新電動機車減量效益收購，竹科統計至5月20日，媒合數有2萬4200件、竹縣統計至去年底媒合數有279件，兩者已取得5.6萬公噸減碳效益。

黃偉鳴說明，原環保署針對汰換電動機車，每輛給予減碳獎勵及空汙補助各1000元、回收獎勵300元，總計2300元，媒合竹科管理局後，每輛給予減碳獎勵1500元（竹科管理局媒合金）、空汙補助1000元（環保局補助）、回收獎勵300元，總計2800元。

汽油小客貨車若汰換成電動車，可從原先環保署1.5萬元補助變成1.6萬元，汰換成油電車則可從8000元變成8500元；柴油小客貨車汰換電動車，可從環保署1.8萬元補助變成1.9萬元，汰換成油電車則可從9500元變成1萬元；另民國96年6月30日前老舊機車報廢，在今年底前還可再加領2000元汰換補助。

另竹竹苗地區因縣市政府編列預算，因此汽油小客貨車汰換成電動車補助1萬9100元、汰換油電車補助1萬50元，柴油小客貨車汰換電動車補助2萬4100元、油電車1萬2550元，柴油大貨車汰換成六期柴油或電動車補助20.1萬元；汰換電動機車部分，戶籍在竹縣者每輛補助4500元、竹市及苗栗縣者，每輛補助4000元。

黃偉鳴表示，竹科及竹縣有編列預算來收購，竹科預計2年收購1萬5500輛機車，每輛收購單價為2200元，汽柴油小客貨車收購2萬6400輛，總收購金額為2億3960萬元；竹縣預計2年收購300輛機車，收購總金額為60萬元，達到收購數量後將不再加碼。

陳麗珠表示，園區因考量未來會有新設或擴建園區需求，需購買減碳空汙來增量抵換，目前寶山一二期開發有承諾減量目標，環評有承諾買的量，購買的碳權價格也會原價賣給園區廠商，不會調整價格。