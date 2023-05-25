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加碼慶端午 台彩宣布加碼6.6億元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣彩券公司今天宣布端午加碼活動，加碼總獎金6.6億元。記者賴昭穎／攝影
台灣彩券公司今天宣布端午加碼活動，加碼總獎金6.6億元。記者賴昭穎／攝影

台灣彩券公司今天宣布端午加碼活動，加碼總獎金6.6億元，其中「大樂透」6月6日起加開「100組100萬元」，「威力彩」6月5日至8月3日頭獎機動加碼2億元，「BINGO BINGO賓果賓果」6月10日起連續16天獎金加碼，「39樂合彩」6月26日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。

台彩公司總經理謝志宏表示，這次端午加碼總獎金6.6億元，是繼109年端午加碼7億元後，歷年端午加碼次高的獎金。最受民眾喜愛的「大樂透」自6月6日起加開100組100萬元獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月14日為止。民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買端午加碼各期的「大樂透」彩券，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，還可以再對加碼的百萬獎項，買一張彩券可以同時獲得對億元頭獎與百萬獎金的雙重機會。

此外，容易累積鉅額頭獎的「威力彩」6月5日至8月3日頭獎採機動加碼，若前期累入頭獎金額未達4億元，當期頭獎將加碼2億元，活動期間以加碼一次為限。每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月10日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍。每注售價25元、週一至週六天天開獎的「39樂合彩」，自6月26日至7月15日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元。

台彩表示，民眾不妨趁著端午開運好時機，買彩券挺公益，也呼籲民眾購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活，想了解更多端午加碼活動及各項產品相關訊息，可至台灣彩券官方網站查詢

彩券 頭獎 大樂透

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