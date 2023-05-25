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健康你我他／灰指甲相伴50年 4招防惡化
高中畢業的那年暑假，因修剪腳趾甲會剪成弧形，又喜歡運動，足部出汗讓球鞋內潮濕，造成雙腳大拇趾「甲溝炎」。原不以為意，沒想到卻腫痛到不能穿鞋，只好就醫。醫師說已經化膿，指甲浮起鬆動，只能拔指甲了。
手術後理應好好讓它重新生長，但因收到軍校通知，需立即報到，所以開始了每天把腳趾頭關在密不透風的鞋襪裡的入伍訓練，等到新指甲長出來後，才發現它大概要對抗鞋襪的壓迫，把自己武裝得其厚無比，還變色、變形，就這樣灰指甲陪伴了我50年。
因為灰指甲前期不痛不癢，所以不太在意，近年退休後，發現其他腳趾頭好像也有被傳染，才積極就醫，醫師說：「大概無法根治，因年紀大，代謝慢，指甲生長更新也慢，所以擦藥膏和吃藥，預防繼續惡化即可。」並且要我一定要做到以下四點：
1.養成良好生活習慣，注意衛生，多鍛鍊身體
2.每晚用熱水泡腳，加速血液循環、殺菌和增強免疫力
3.洗完澡或泡完腳，要把每一根腳趾頭擦乾，最好再用吹風機吹乾
4.再買一個指甲剪，專門修剪灰指甲的腳趾頭，避免傳染其他腳趾
總之，我遵照醫囑力行多年，現在雖沒恢復正常，但也沒惡化，我想它是要陪我共度餘生了
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