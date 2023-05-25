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不孕夫妻求子難題 2成與老公有關

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
高齡夫妻求子路，通常女性會比男性更早察覺問題。圖／123RF
高齡夫妻求子路，通常女性會比男性更早察覺問題。圖／123RF

台灣生殖醫學會與中華民國生育醫學會透過大數據平台統計，每年網路上有多達3.4萬多筆的不孕或生殖醫學討論，2成與老公有關，其中有近6成是老公對於不孕生殖的觀念有極大落差，老公不願檢查也不願接受生殖醫學。

部分男性對「生育」過於自信，一份不孕症家庭調查也證實此事，30到34歲結婚的家庭，首次嘗試不孕治療年齡為36.3歲，大多錯過女性最建議生育的年齡。

台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，此次從網路討論中發現，女性在備孕過程中，時常與先生的認知出現落差，導致延宕黃金生育時間。一般不孕夫妻會經歷四階段過程，察覺不孕、採取醫學行動、投入治療、改善解決問題。

陳美州說，通常女性會比男性更早察覺問題，女性光是要與先生溝通，幫助先生察覺到「不孕」，就可能要花上好一段時間，不只會延宕生育期的時間，也可能傷害雙方的感情。從網路的討論中，女性常表達老公都不願治療也不願檢查，讓女性們無所適從，也增加女性在備孕期間的負面情緒。

中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜表示，門診中常看到男性因錯誤的知識與表達方式，導致妻子抱怨另一半不積極、不主動，造成雙方拖延的案例。

不過，不孕治療過程中，男女雙方會因認知或行為不同而承受壓力。黃貞瑜指出，調查顯示，近4成男性在療程中感受到絕望、不知所措、失落等；女性則有近7成的比率自評療程中曾感受到壓力。

陳美州表示，為了讓求子路程更精準有效率，精卵檢查要同步且即時、伴侶療程要隨時溝通、面對療程也要有信心與勇氣。

醫學 生育 不孕症

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