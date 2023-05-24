瑪娃轉為中颱！氣象局曝原因 最快「這時間」再變回強颱

瑪娃颱風昨晚8時成強颱，今下午2時又減弱為中颱，但中央氣象局最新預報指出，明天凌晨到清晨，瑪娃很可能再成強颱，周六最大風速可能上看每秒58公尺，下周一北轉後影響台灣程度才會明朗，也不排除後續撲日。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，今天下午2時瑪娃颱風減弱為中颱，但近中心最大風速每秒48公尺，其程度在中颱上限，下午2時因暴風圈籠罩在關島，強度才稍減，預計未來6小時最大風速仍維持每秒48公尺。

她說，瑪娃颱風快速通過關島後，因大環境條件有利其發展，明天凌晨或清晨很可能再成強颱，到周六不排除近中心最大風速達每秒58公尺。

陳伊秀說，瑪娃颱風目前距離台灣遙遠，位在鵝鑾鼻東南東方2750公里海面上，明、後天速度加快；周日會到巴士海峽東方海面上，下周一、二開始北轉，其北轉程度就是對台影響的程度，周日到周三會更靠近台灣。

天氣型態方面，周四到周六漸回穩，期間天氣一天比一天穩定，各地多雲可看到陽光為主，午後山區則有局部短暫雷陣雨。

周日到下周三（31日），瑪娃颱風在台灣東部海面，大環境偏東北風，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、有局部短暫陣雨，其他維持多雲到晴。大台北地區在下周一、二則有局部短暫陣雨。