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瑪娃轉為中颱！氣象局曝原因 最快「這時間」再變回強颱
瑪娃颱風昨晚8時成強颱，今下午2時又減弱為中颱，但中央氣象局最新預報指出，明天凌晨到清晨，瑪娃很可能再成強颱，周六最大風速可能上看每秒58公尺，下周一北轉後影響台灣程度才會明朗，也不排除後續撲日。
中央氣象局預報員陳伊秀指出，今天下午2時瑪娃颱風減弱為中颱，但近中心最大風速每秒48公尺，其程度在中颱上限，下午2時因暴風圈籠罩在關島，強度才稍減，預計未來6小時最大風速仍維持每秒48公尺。
她說，瑪娃颱風快速通過關島後，因大環境條件有利其發展，明天凌晨或清晨很可能再成強颱，到周六不排除近中心最大風速達每秒58公尺。
陳伊秀說，瑪娃颱風目前距離台灣遙遠，位在鵝鑾鼻東南東方2750公里海面上，明、後天速度加快；周日會到巴士海峽東方海面上，下周一、二開始北轉，其北轉程度就是對台影響的程度，周日到周三會更靠近台灣。
天氣型態方面，周四到周六漸回穩，期間天氣一天比一天穩定，各地多雲可看到陽光為主，午後山區則有局部短暫雷陣雨。
周日到下周三（31日），瑪娃颱風在台灣東部海面，大環境偏東北風，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、有局部短暫陣雨，其他維持多雲到晴。大台北地區在下周一、二則有局部短暫陣雨。
溫度方面，周四到周六，西半部高溫30度以上，周五至周日西半部高溫不排除來到32、33度，周六之前東半部約28、29度，周六、日接近30度；下周一、二，各地雨勢就要看北風水氣，北台灣可能略降至28、29度。
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