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愛低頭滑手機又遇低氣壓 當心「頸椎過直」換來一身酸痛

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣變化劇烈加上常低頭，容易造成「頸椎過直」的現象。示意，圖片來源／ingimage
天氣變化劇烈加上常低頭，容易造成「頸椎過直」的現象。示意，圖片來源／ingimage

碰到天氣變化大，或者溫度升降劇烈的時候，都容易引起身體上的不適。有日本醫師指出，近來因為溫差大的關係，使得許多人出現關節酸痛，甚至是脖子異常的狀況，需要多加留意。

根據日本媒體「東日本放送」報導，最近在東京，有許多因為天氣及溫差變化，而染上「氣象病」的患者。東京腦神經中心理事長松井孝嘉就表示，在天候變差，氣壓下降的時候，就會大量出現不明關節疼痛的患者。

松井特別指出，很多人的酸痛，其實來自於脖子「頸椎過直」。頸椎平時應該處於弓狀，帶有一點點弧度，來分散頭的重量。但「頸椎過直」代表頸椎太直，原來的功能性大打折扣，導致脖子肌肉的負擔增加，往往一有動靜就會疼痛，連帶讓全身都不舒服。

由於現代人常使用手機、電腦等3C產品，常常保持低頭姿勢。而低頭角度來到30度，頸椎的負擔就比平常高3倍，45度則高4倍，加上環境氣壓下降，就容易產生該症狀。松井建議，每低頭15分鐘，就應該抬起脖子往天花板看，並在心中默數30秒，讓肌肉得以緩和，才能保持頸椎的健康。

日本 3C

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