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延緩失能！鋼琴女王陳毓襄親授 日照中心飄長者琴聲
音樂可以減緩焦慮、改善憂鬱，更可以促進長者認知功能。台北榮總經營的「稻香日照中心」24日舉辦首次公益示範教學，由國際鋼琴天后陳毓襄等人帶領長者彈奏，希望透過手指律動、聲音節奏在鋼琴中復健，為國內日照機構音樂治療先河。
「稻香日照中心」是台北衛生局委託台北榮總經營管理，今年3月甫成立，24日更開設「稻香樂齡音樂學堂」，未來每週三上午將固定位長輩授課。上課師資「豪華」，有以當年最年輕參賽者拿下「波哥雷里奇大賽」首獎的陳毓襄鋼琴家、台灣茱莉亞學院表演藝術協會理事長蔡佩真，以及東吳大學音樂系主任叢培娣。
台北榮總院長陳威明說，音樂可以延緩失智失能，不只有彈鋼琴的音樂律動，更跟老師、同學互動。而陳毓襄鋼琴家的加入是十分不可思議的事，他直呼「我接到電話的時候以為在做夢」，更向衛生局喊話不用擔心，北榮會把稻香經營的很好。
舉辦過無數場鋼琴演奏會的陳毓襄說，她從小就開始彈鋼琴，但就算再彈奏千場演奏會，也難以達到自己的「宗旨」，她希望音樂不只可以帶來喜悅，更可以治病。彈奏鋼琴時十隻手指頭都在動，指尖打到琴鍵可以觸發到大腦神經，讓長輩可以透過訓練更健康。
陳毓襄也感性表示，她幸運地遇到稻香日照中心具備完善環境，更有各界善心人士割愛捐贈募集鋼琴。接下來會跟茱莉亞學院的學弟妹一起合作，長期投入教學，更希望可以讓學生們舉行發表會。正式教學時，陳毓襄一改致詞時中英夾雜，切換中、台語跟長者互動，長者們不只跟隨琴聲大合唱「月亮代表我的心」、「雨夜花」等經典老歌，更目不轉睛地欣賞老師演奏。
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