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除濕機怎麼挑？台電曝「黃金公式」 3細節更省電錢

聯合新聞網／ 聯合新聞網
台灣潮濕多雨，很多人習慣室內除濕。示意圖／ingimage
台灣潮濕多雨，很多人習慣室內除濕。示意圖／ingimage

台灣潮濕多雨，很多人會添購除濕機，不過機台究竟該怎麼選購才適宜？臉書粉專《台電電力粉絲團》昨（23）日貼文告訴大家黃金公式，強調可以依照「使用空間的大小」來購買。

該貼文指出，依照空間大小選擇最適宜容量的除濕機，才不會除濕力太小讓機器負擔太大，也不會除濕力太強過於耗電。粉專透露選購的黃金公式，是以「每平方公尺每天除濕0.24公升」估算，因1坪等於3.3平方公尺，所以每坪一天約有0.8公升的除濕能力。

舉例來說，如果需要除濕的空間面積為8坪，依照公式計算「8×3.3×0.24=6.3」，即可選購6公升左右除濕能力的除濕機；若空間面積為24坪，依照公式「24×3.3×0.24=19」」，則可選購19公升左右除濕能力的機台。

另外，粉專也提醒民眾三個細節，分別是認明「商品檢驗標識」、能源效率標示1級的除濕機最省電、有濕度控制功能較節能。

台電 省電 除濕機

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