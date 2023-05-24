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輪到台灣了！Netflix抓寄生帳號 非同住者每月需多付100元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Netflix在官網宣布為帳號新增額外成員的方案。圖／摘自Netflix官網
Netflix在官網宣布為帳號新增額外成員的方案。圖／摘自Netflix官網

Netflix想要處理非家人共享帳號狀況的風聲已經傳了好幾次，這次終於輪到台灣了！稍早Netflix在官網發出公告，宣布「Netflix帳戶僅供同住者使用」，如果想要新增非同住家人，則可以新增「額外成員名額」，依照訂閱的方案每個帳戶最多可以新增2位額外成員，每位每月另需多付100元的訂閱費用。現在檢視Netflix帳號，也可以看見多了一個「轉移使用者」功能，提供帳戶中的任何人均可將使用者轉移到自己付費的會員帳戶，輕鬆把原本的觀看清單、使用偏好設定都帶著走。

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Netflix說明，額外成員與一般會員帳戶的主要區別包括：額外成員可以從任何裝置觀賞Netflix，但同時只能使用1部裝置觀賞。額外成員也可以下載影片，但一次只能下載至1部手機或平板電腦。額外成員僅有1個使用者，無法建立額外使用者，且額外成員啟用帳戶的國家/地區必須與帳戶擁有者相同。

不過，Netflix也表示，無論在家或出門旅行，只要使用載有Netflix App的可上網行動裝置（包括智慧型電視、遊戲機、串流媒體播放器、機上盒、智慧型手機、平板電腦和網頁瀏覽器），就能輕鬆觀賞Netflix。但這也讓許多會員感到疑惑，認為一家人但沒有同住在同一地點的情況很常見，這樣的規定很擾人，「出門旅遊、出差怎麼辦？」，也有民眾表示「我寧願你們直接開家庭專案，因為真的不是所有家人都會住在一起，都開放外出度假使用了，IP應該不是重點了吧，倒不如就直接開放家庭專案，你們負責決定要多收多少，我們則是負責決定要不要續約。」

Netflix表示，帳戶僅供同住者使用，若有其他非同住家人要觀賞，需購買新增額外成員的方案。圖／摘自Netflix官網
Netflix表示，帳戶僅供同住者使用，若有其他非同住家人要觀賞，需購買新增額外成員的方案。圖／摘自Netflix官網
依照訂閱方案不同，可以新增0～2位額外成員。圖／摘自Netflix官網
依照訂閱方案不同，可以新增0～2位額外成員。圖／摘自Netflix官網

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