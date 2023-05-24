輪到台灣了！Netflix抓寄生帳號 非同住者每月需多付100元

Netflix想要處理非家人共享帳號狀況的風聲已經傳了好幾次，這次終於輪到台灣了！稍早Netflix在官網發出公告，宣布「Netflix帳戶僅供同住者使用」，如果想要新增非同住家人，則可以新增「額外成員名額」，依照訂閱的方案每個帳戶最多可以新增2位額外成員，每位每月另需多付100元的訂閱費用。現在檢視Netflix帳號，也可以看見多了一個「轉移使用者」功能，提供帳戶中的任何人均可將使用者轉移到自己付費的會員帳戶，輕鬆把原本的觀看清單、使用偏好設定都帶著走。

Netflix說明，額外成員與一般會員帳戶的主要區別包括：額外成員可以從任何裝置觀賞Netflix，但同時只能使用1部裝置觀賞。額外成員也可以下載影片，但一次只能下載至1部手機或平板電腦。額外成員僅有1個使用者，無法建立額外使用者，且額外成員啟用帳戶的國家/地區必須與帳戶擁有者相同。