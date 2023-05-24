新冠再起 估6月下旬達高峰

新冠肺炎進入第四波疫情，明顯增溫，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，近七天每日平均新增二◯四例確定病例，為三月輕症免通報新制以來新高，預估六月下旬達高峰；為鼓勵六十五歲以上長者接種疫苗，今起提供施打基礎劑、基礎加強劑、第一次追加劑疫苗等長者五百元衛教品。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周平均單日新增二◯四例併發症，相較前一周的一五四例，成長三成多；變異株監測調查顯示，XBB占比已近五成，成為國內主流病毒株。主要症狀與之前變異株沒有太大差異，但出現突破性感染風險較高、較易重複感染。

曾淑慧指出，上周每日平均新增二◯四例中重症確定病例，為三月二十日實施輕症免通報以來的新高，若以新制前「中重症占比百分之一」數據來推估，目前每天約新增二萬例確診個案，預估這波疫情將在六月下旬達到高峰。

考量疫情升溫，五月三十一日起包含老人福利機構、護理之家的醫療照護機構仍須強制配戴口罩，也延長一般護理之家、老人福利機構的定期快篩至六月三十日，每周一次快篩。