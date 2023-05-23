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吃蔬菜「多多益善」？ 專家曝這幾點是健康誤區

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，某些蔬菜水果容易造成腸躁症患者出現不適症狀，因此並不是多多益善。示意圖／ingimage
專家指出，某些蔬菜水果容易造成腸躁症患者出現不適症狀，因此並不是多多益善。示意圖／ingimage

許多人為了身體健康，總是努力遵循各種飲食規定，不過近期英文專家受訪時表示，其實有許多健康習慣不見得「多多益善」，民眾遵循這些建議時，也得衡量一下自身情況。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國生技公司Bio-Kult 的專業顧問柏頓（Andrea Burton）近期接受訪問，提出民眾在維持健康時其實有幾大誤區，不論是運動或飲食其實都是過猶不及。

世界衛生組織建議成年人每天至少要吃400克蔬果，藉此降低罹患非傳染性疾病的風險，不過柏頓表示，有許多患有腸躁症的人其實沒有辦法吃花椰菜和高麗菜等蔬菜，甚至吃完後還會有脹氣、腹瀉等情況。柏頓建議，有這類困擾的民眾可以選擇低FODMAP（在腸道發酵的短鏈碳水化合物）的食物，藉此避免類似症狀發生。

另外，優格、果乾和酪梨等「健康食物」其實含有高組織胺，攝取過多組織胺可能會破壞身體的控制機制，導致腹瀉、經痛、頭痛、呼吸困難和血壓問題。

在吃保健食品時，也應該要適量選擇產品，如果維他命C過度攝取，也會造成噁心、胃痙攣或消化道問題。專家建議，在服用保健食品時，務必參照包裝上的攝取數量，避免自己多吃。

另外，近年流行的低脂飲食其實也是「適當就好」，雖然脂肪的熱量比碳水化合物及蛋白質更多，不過身體仍需要一定的脂肪來維持身體機能，因此民眾可以選擇健康的油脂來源，像是堅果、種子、橄欖油等。

除此之外她也提到其他幾點，像是過度刷牙會造成牙齒磨損；用過多洗手乳洗手會造成手部微生物群失衡，反而增加感染風險；過度運動會降低免疫力，甚至導致骨質疏鬆等，都是民眾在維持健康時必須小心的誤區。

保健食品

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