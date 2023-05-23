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腸病毒疫情升溫 易引發重症腸病毒71型、D68型各增一例

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

腸病毒疫情持續升溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，目前台灣處流行期，不可掉以輕心。上周新增1例71型輕症病例，為北部4歲女童，在5月中出現發燒、食慾差，活動力下降症狀，另新增1例為腸病毒D68型輕症病例，為於中部4歲男童，於4月底出現發燒、呼吸喘症狀，經治療後症狀均改善，並已出院。

今年腸病毒71型輕症病例累計11例、D68型輕症病例累計19例。依據疾管署監測資料顯示，目前仍處於腸病毒流行期，上周（5月14日至5月20日）國內腸病毒門急診就診計12,263人次，較前一周（1萬2089人次）略升1.4%，整體趨勢仍呈上升且高於2017年以來同期，惟近2周增幅略緩，仍須注意。

實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68型等多種型別腸病毒亦於社區活動，疫情傳播風險持續上升，請提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。另腸病毒感染併發重症病例累計維持3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

發言人曾淑慧也說，針對衛福部食藥署近期核准國內2家疫苗製造廠之腸病毒71型疫苗藥品許可證一事，將在5月30日邀集2家廠商於衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）兒童及青少年預防接種時程工作小組會議報告相關資訊並討論，主要內容將針對研究結果、臨床試驗、安全性等面向討論。她強調，我國尚未出現71型重症。

疾管署提醒，家長及嬰幼兒照顧者，應多加注意嬰幼兒健康狀況，一但發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

腸病毒D68型監測趨勢圖。記者李青縈／翻攝
腸病毒D68型監測趨勢圖。記者李青縈／翻攝
腸病毒71型監測趨勢圖。記者李青縈／翻攝
腸病毒71型監測趨勢圖。記者李青縈／翻攝

腸病毒 疫情 發燒

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