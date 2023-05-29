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癮君子罹長新冠機率高兩倍 快戒菸達健康、家人、環境三贏！

文／ 嘉安家護提供

疫後解封生活漸入正軌，長新冠危機仍不容忽視尤其是癮君子們更是高危險群，建議盡早戒菸，避免新冠與菸害雙重夾擊。但是，想戒菸卻不簡單，若能有專業協助加上輔助品，將提升兩倍成功率！建議把握兩關鍵，於531無菸日開始戒菸，一次守護自身、家人健康與環境，達成戒菸三贏。

圖／Adobe Stock提供
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疫後長新冠危機 菸害讓心肺難痊癒 快戒菸是關鍵！
疫後反覆確診成常態，但1023萬名曾確診民眾心肺已受損，需要更注意。特別是曾確診的癮君子，心肺損傷程度高，罹患長新冠風險增加3.5倍以上，可能難以徹底康復。而吸菸者家人也深受其害，若長期暴露於二手菸下，免疫系統、心肺功能均大受影響會需長時間恢復，讓全民健康正在亮紅燈。

不僅健康狀況，環境議題也備受重視，菸蒂成分中含有的塑膠微粒是世界第一大海廢來源。若此刻能開始戒菸行動，將能一次換回自身、家人及環境健康三贏局面，建議盡早開始戒菸！

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想戒菸卻卡關怎麼辦？ 國健署核准新劑型提升戒菸成功率
開始行動要戒菸，但戒菸之路困難重重，據資料顯示，意志力戒菸失敗率高達九成，多數戒菸者也因不知從何下手而感到困擾。該如何行動？國健署資料指出，搭配戒菸門診專業協助，成功率可提高2倍以上。專業服務人員不僅能給予心理支持，也能提供合適輔助品建議，克制突如其來的戒斷不適感，避免戒菸者因而復抽。針對輔助品的部份，若戒菸者不知如何挑選，建議可以留意兩大面向：
1. 立即緩解菸癮：戒斷症狀發作速度快且難忍，若無法及時緩解易導致復抽。
2. 緩解七大戒斷症狀：其症狀種類繁多，包含焦慮不安、情緒低落與注意力不集中等都須逐一擊破，否則將增加戒菸難度。

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目前市面上有推出不同劑型，其中國健署核准新劑型今年剛納入戒菸門診補助，可協助「立即緩解菸癮」及「緩解7大戒斷症狀」，對於有戒菸意願者將是一大助力，可以在戒菸門診請專業醫師開立或是到指定通路、藥局購買，有助提升戒菸成功率。

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531世界無菸日，快至戒菸門診尋求專業協助及搭配快生效戒菸輔助品持續相伴新開始，一同為自身、家人、環境健康永續邁向戒菸三贏吧！

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