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新竹必點小菜「粉沯」想吃不會唸！ 新竹人幫揭這神祕小吃發音之謎

聯合新聞網／ 綜合報導
菜單上有一道叫「粉沯」的小菜一份70元，想吃卻不知道該怎麼唸！ 圖擷自臉書
菜單上有一道叫「粉沯」的小菜一份70元，想吃卻不知道該怎麼唸！ 圖擷自臉書

日前有一名網友發文表示，來到一家新竹小吃店，看見菜單上有一道神祕小菜「粉沯」，好奇想點來吃吃看，但是尷尬的是粉「沯」這個字該怎麼發音啊？幸好有專家熱心幫揭這神祕小吃的發音之謎。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文問「這個字怎麼唸？」，原po表示在新竹城隍廟的一家小吃店的菜單上，有一道叫「粉沯」的小菜一份70元，上面還特別印上推薦二字，引發他的好奇心，想要點來吃吃看，卻不知道該怎麼唸！

照片曝光後，新竹人紛紛留言，解神祕小吃的發音之謎「在地新竹人都叫粉ㄑ一ㄤˊ」、「與強同音，粉腸的意思」、「腸衣裡面包瘦肉+太白粉漿」、「對我這種不愛讀書的都嘛說水石」、「這很好吃耶」。

專家表示，沯中文唸ㄗㄚˊ也有唸ㄗㄢˇ，但台語確實是將水再加一個石頭（沯）叫「ㄑ一ㄤˊ」，說「搶搶滾」其實應作「沯沯滾」，「沯」指的是沖水的意思，粉沯是新竹傳統小吃店的獨門小菜，其實就是「粉腸」，但「粉沯」的叫法是從新竹人的台語腔借字而來，因此形成了新竹對粉腸小吃的獨特叫法。

粉腸，按教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》的解釋：「一種食品。以甘藷粉、肉丁、筍丁摻合灌入豬腸而成，亦可加入色素調色。」

粉沯 新竹 粉腸

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