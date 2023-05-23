唯一滯留高雄機場班機 星宇航空：成田事件引以為鑑

昨晚鋒面影響，西半部降雨劇烈，桃園國際機場4航班因降落受風切影響，均轉降高雄小港國際機場。相對其他航空公司班機陸續離場，獨剩星宇航空班機滯留高雄機場，引發議論。星宇解釋，因該班機機身小考量飛安，加上對成田機場夜宿事件「引以為鑑」，本次決策保守處理，取消飛行，以及早安置乘客為最大原則，後續衍生乘客住宿、交通等費用，也由星宇一併埋單。

昨晚受影響5航班，松山機場1航班為華信航空金門飛松山1276航班；桃園國際機場4航班包括星宇航空JX718、長榮航空BR238、長榮航空BR216和馬來西亞航空MH68，無法降落，轉降高雄。

因華信、長榮、馬航等班機已陸續離場，獨剩星宇JX718班機過了午夜，仍滯留高雄機場。最後，星宇航空JX718班機今天上午6時56分未載客飛離高雄機場，上午7時57分抵達桃園機場。

對於唯獨星宇航空JX718班機過夜仍滯留高雄，小港機場回應，因星宇航空內部作業問題，班機延誤到宵禁時間，還沒有辦法起飛，星宇安排旅客下機入境住宿高雄，也有旅客要求自行返家，班機旅客人數共61人。

星宇航空則解釋，昨日JX718航班是A321機型，機身較小，相對昨日同樣受影響的其他航空公司，其執飛飛機機身較大，星宇考慮天候因素，以飛安為重，取消當日飛航。

另一原因，星宇航空也坦言，成田機場夜宿事件殷鑑不遠，「我們引以為鑑」，因此本次處置傾向保守處理，以及早安置乘客為最大原則；至於後續衍生費用包括乘客的住宿、交通等，也由星宇一併埋單。