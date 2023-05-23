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新冠第四波爆發 醫曝確診數一路上升「診所每天被擠爆」

聯合新聞網／ 綜合報導
近期新冠肺炎疫情卻有上升趨勢，疾管局推估是第四波疫情，很可能一路到6月底都會處於上升階段。圖／本報資料照片
近期新冠肺炎疫情卻有上升趨勢，疾管局推估是第四波疫情，很可能一路到6月底都會處於上升階段。圖／本報資料照片

4月17日口罩令鬆綁，民眾開始「脫罩」，但是近期新冠肺炎疫情卻有上升趨勢，疾管署副署長羅一鈞日前表示，目前各項指標都顯示COVID-19疫情有在上升，推估是第四波疫情，很可能一路到6月底都會處於上升階段。耳鼻喉科醫師張弘21日就在臉書上發文透露，現在診所每天都被擠爆，「看診的病患一路往上升，像是看不到盡頭一樣，幾乎每個診都要加班才能看完病人。」

耳鼻喉科醫師張弘在臉書上透露，3月20日起新冠確診輕症免通報，4月17日口罩令鬆綁是值得高興的事情，但是在解除相關法令之後，目前新冠確診人數「一路往上，看不到盡頭，每個診都要加班才看得完病人。」張弘表示，現在已經看不到每日確診數字，但診所卻每天被擠爆，疫情不降反升，這段時間醫護都辛苦了。

疾管署副署長羅一鈞16日指出，從醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標來看，疫情處於上升階段，推估是第四波疫情，目前估計這波疫情到6月底都會處於上升階段。

全球新冠疫情反撲，不只台灣，連港澳近期出現一波新冠確診高峰，香港預估每日新增病例數逾1萬人，澳門17至19日共新增近2,000例新冠確診患者。為提高當地民眾警覺，澳門已調整新冠感染患者的監測機制，自20日起改為每日公布疫情數字。

新冠肺炎

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