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側風影響昨轉降高雄今空機離場 星宇航空：考量飛安

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃機昨晚因側風較強，不少航班轉降高雄機場但深夜便離場返回桃機，僅星宇航空班機今晨才空機飛回桃機。星宇航空表示，因考量飛航安全，安排旅客入住飯店休息或依意願搭車北上。圖為同機型班機。記者黃仲明／攝影
桃機昨晚因側風較強，不少航班轉降高雄機場但深夜便離場返回桃機，僅星宇航空班機今晨才空機飛回桃機。星宇航空表示，因考量飛航安全，安排旅客入住飯店休息或依意願搭車北上。圖為同機型班機。記者黃仲明／攝影

受鋒面影響，台灣北部地區從昨晚開始出現局部大雨及強風，桃園國際機場昨晚9時起因側風較強，馬航MH-68、長榮航空BR-238、BR-216及星宇航空JX-718等航班轉降高雄機場。但自深夜近11時起，馬航及長榮航空等3航班陸續飛回桃園機場，僅星宇航空JX-718班機未離場，今天（23日）上午7點07分才空機飛回桃機。星宇航空表示，因考量飛航安全，安排旅客入住飯店休息或依意願搭車北上。

星宇航空今天上午表示，昨天（22日）JX-718河內-台北航班，原訂於晚上9點20分抵達桃園國際機場，因受到桃園機場大雷雨及側風影響，航機於晚上9點55分轉降高雄小港機場。考量飛安及妥善安排旅客優先，為求謹慎，決定取消當日飛航，機上旅客依意願安排搭車北上，或入住飯店休息，今日再安排後續交通。

桃園機場 馬航

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