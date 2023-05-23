氣溫起伏大出現不明原因咳嗽 當心「這」病上身恐猝死

若有不明原因咳嗽、昏倒，當心是心律不整，嚴重時恐引發猝死。國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯說，門診收治一名50多歲男性，沒有吸菸、慢性病史，據患者自述，約二年前開始，斷斷續續出現莫名奇妙的咳嗽，有時是陣咳，咳個二、三聲，或有點想咳嗽的感覺，起初在住家附近診所就醫，隨即又到胸腔內科就醫，但吃藥後症狀始終沒有好轉，相關檢查也沒有出現異狀。

蘇彥伯說，此名男子有次在公司安排下進行例行性健檢，被醫師發現，疑似有心律不整情形，到醫院檢查，確診為心室早期收縮（VPC）引發的心律不整，這是指心室尚未接收到收縮訊號時，就提前收縮送出血液，往往夾雜在正常的兩次心跳之間，一天下來，提早收縮次數，高達3000至4000次。

心室早期收縮是經由異常的神經傳導途徑放電所致。蘇彥伯表示，好發原因可能與交感神經過於興奮、心臟功能不良、心臟血管狹窄等有關，檢查時，必須了解背後的致病原因，再加以治療，部分心室早期收縮沒有任何症狀，病情嚴重時恐出現心室頻脈、心室顫動，進而引發休克、腦中風或猝死。

蘇彥伯說，心室早期收縮引起的心律不整，每次發作時，就會引發想要咳嗽的刺激反射，因此咳嗽為少見卻是典型的症狀，約有5%患者會出現如此症狀，建議民眾若出現斷斷續續不明原因咳嗽，一定要提高警覺，另有不明原因的昏倒，也要盡速就醫。至於，其他常見症狀包括心悸、胸悶、胸痛或頭暈。治療時，依症狀嚴重程度不同，可以採用乙型阻斷劑等抗心律不整的藥物，或是不須用藥，長期追蹤即可。

蘇彥伯指出，心律不整好發情境，首先要注意溫度大幅變化的情形，比如說氣溫忽冷忽熱時，從溫暖的室內到較有涼意的室外，如近期天氣不穩定，氣溫起伏較大，就要多加注意；另天氣炎熱時要多喝水，以防出現脫水，以降低誘發心律不整的機會，當有心律不整時，應避免泡溫泉、喝酒等，以防症狀加劇。