522國際生物多樣性日 林務局舉辦台灣生物多樣性論壇

每年5月22日為「國際生物多樣性日」，今年林務局與台灣永續能源研究基金會（TAISE）合辦「2023台灣生物多樣性論壇」，呼籲國際間對生物多樣性重視的趨勢，論壇前也首度主辦「2023台灣生物多樣性獎」，獎勵致力推動生物多樣性的企業與政府單位、學校。

農委會主秘范美玲表示，農委會組改為農業部後，林務局調整為林業及自然環保署，提升保育量能為最大亮點。去年12月聯合國生物多樣性公約第15屆締約方大會決議「昆明-蒙特婁生物多樣性行動框架」，其中一項短期目標即為「空間規畫」。

范美玲說，2018年林務局「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，整合跨部門、跨空間、跨專業資料，提出淺山、平原生物多樣性空間策略藍圖，作為政府推動生物多樣性基礎，也提供企業一同維繫生物多樣性指引。

TAISE董事長簡又新表示，為呼應國際生物多樣性發展趨勢、鼓勵各界重視生物多樣性議題，積極參與「自然相關財務揭露（TNFD）」等國際倡議，TAISE今年首度辦理「2023台灣生物多樣性獎」，除肯定獲獎企業和組織積極在本業基礎上回應國際議題，同時積極參與各項倡議、發揮社會影響力的努力，盼透過獎項的正面效益，帶動更多社會大眾對生物多樣性的關心。

本次「2023台灣生物多樣性獎」由玉山金控、全聯、中油與台泥公司抱回首屆營利事業組金獎；非營利事業組則由林務局屏東林區管理處、以及花蓮縣政府摘金。

「2023台灣生物多樣性論壇」，由林務局副局長林澔貞及海洋委員會海保署長黃向文分別宣示我國海陸域生物多樣性發展藍圖與願景，其中針對「30 x 30」，即2030年前保護30％的陸地區域，針對台灣現今陸域受保護區域及「有效保育地」提出具體推動期程與方向。