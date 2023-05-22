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慢飛兒發生率至少6% 早療行動玩具車首現嘉義

中央社／ 台北22日電

據統計，心智障礙的「慢飛天使」發生率6%，隔代教養家庭對幼兒遲緩常以為是「大雞晚啼」。第一社福用行動玩具車今天首度開到嘉義，以遊戲介入找出需接受療育幼兒。

第一社會福利基金會今天新聞稿表示，依內政部戶政司人口統計資料，嘉義縣0至6歲幼兒人口數1萬7824人；聯合國世界衛生組織報告，心智障礙幼兒發生率為6%至8%，若取中間值7%來參考，推估嘉義縣心智障礙幼兒人數約1250人。

「幼兒早療不僅幫助孩子，還有家人」，第一社福執行長張菁倫表示，照顧特殊兒是一件非常不簡單的事，早療能幫湯匙都握不穩的孩子，進步到自己吃飯，從站坐都無法到可以走路；「早療」是翻身的希望，提升家庭生活水平，抒解照顧者壓力，提醒家長一定要重視。

第一社福有感於南部人口外移嚴重，留下的多是年長者及幼兒。多是隔代教養家庭，通常長輩接受新知不易，對於幼兒一些遲緩狀況，常以「大隻雞晚啼」一句帶過，加上父母不在身邊觀察不易，很多遲緩幼兒因此耽誤早療黃金期。

第一社福用「行動玩具車」首度越過濁水溪南下至嘉義縣，加強當地住民對幼兒發緩及早療認知，讓更多社區角落發緩兒被發現。今天行動玩具車第1站是番路鄉的隙頂國小，學校幼兒園主任黃千芳表示，平常一有察覺遲緩可能，就會申請相關資源評估，幼兒園固定有巡輔早療教保員協助。

依第一社福提供資料，從今天至5月24日，行動玩具車會跟著全聯行動超市，在嘉義縣各個據點提供諮詢服務，有需求民眾歡迎現場諮詢。5月23日上午11時至中午12時在龍頭路邊、下午2時至下午4時在阿里山國小；5月24日上午11時30分至下午1時30分在大埔鄉北極殿。

嘉義 隔代教養

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