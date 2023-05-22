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雨下對地方！高雄水情燈號可望轉黃 陳其邁：探勘水井暫停抽水

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高屏溪支流旗山溪水源透過甲仙攔河堰聯通管，將水輸往南化水庫，5月19至21日甲仙堰自旗山溪引水至南化水庫累計326萬噸。記者劉學聖／攝影
高屏溪支流旗山溪水源透過甲仙攔河堰聯通管，將水輸往南化水庫，5月19至21日甲仙堰自旗山溪引水至南化水庫累計326萬噸。記者劉學聖／攝影

高雄水情亮橙燈已近2個月，上周第三波梅雨精準落在集水區，以高屏溪今天的川流量來說，已達29.6CMS，高雄市長陳其邁表示，視接下來梅雨降雨情況，水情燈號可望降級。

「這波雨，下對地方！」陳其邁指出，桃源小關山下了144公釐雨量，澄清湖水量已達9成6，鳳山水庫最高容量，已達6成最大容量。

至於，長期水資源的復建，陳其邁指出，南北高雄的海淡廠得力於經濟部的支持，可作為旱期緊急備用。而在地治洪部分，陳其邁說明，這就是地下水庫的概念，將在今年汛期過後，將會加速整治補充地下水源，讓洪水能夠資源化，讓水源多元應用。

據了解，第三波梅雨統計上周五至周日，甲仙攔河堰從旗山溪引水至南化水庫，共326萬公噸，助台南紓解水荒。陳其邁表示，目前新鑿抗旱水井已全部停抽，優先以地面水、伏流水供應，觀察接下來的梅雨情形，最快6月初可望再轉回黃燈。

陳其邁 梅雨 南化水庫

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