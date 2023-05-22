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首次推廣樂齡家管環境教育 獲選單位最高可得6萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今舉辦樂齡及家管族群合作共推環境教育宣傳記者會，並邀請3名去年參與示範課程的民眾分享心得。記者胡瑞玲／攝影
環保署今舉辦樂齡及家管族群合作共推環境教育宣傳記者會，並邀請3名去年參與示範課程的民眾分享心得。記者胡瑞玲／攝影

帶動全民落實環保，環保署去年於全台北中南東以樂齡（退休者）及家管（家庭主婦／夫）族群，辦理環境教育示範課程，今年首度徵選種子單位合作推廣，甄選期間即日起至6月30日止，獲選的種子單位最高可獲得6萬元經費。

去年參加環境教育示範課程的新北市許小姐表示，她剛成為家題主婦不久，參與課程後發現分享面向多元、授課內容生活化，日常就能實踐，如大家都說要買節能標章電器，授課老師直接把帳單拿來對比，才發現電費可以差距這麼大，原本一個月9000多元，換了環保標章電器後電費直接少一半，非常有感。

同樣也是去年參加示範課程的新北市麻小姐說，她平時就會參加社大課程，去年暑假上了銀髮族的三堂課，讓她改變生活習慣，原先出門買菜會帶購物袋，若忘記帶也不以為意，但上完課後，現在外出會少帶一次性用品、攜帶環保筷及環保杯、改掉亂愛買東西習慣，較為惜物，並盡量走路、搭乘大眾運輸，減少碳排放量。

環保署綜計處長劉宗勇說明，去年在新北、彰化、高雄、花蓮等4地，推廣樂齡及家管族群環境教育示範課程，今年首次推動，樂齡族群雖已推修，但仍健康、活力且熱情，該族群人數將會愈來愈多，在環保工作推動上市不可或缺的族群，透過種子單位培訓及輔導建立關係，推動環境教育，讓環保工作深耕至各領域。

劉宗勇指出，此次遴選在地種子單位包含樂齡中心及大學、社區大學、新移民協會、政府立（備）案的社區發展協會、民間團體如社會法人福利關懷、家庭主婦（夫）、終身學習等單位，各級學校非勞動力人口相關服務性社團，則由學校代表申請補助。

執行期間，自入選日至明年3月31日止，受補助單位須於執行期間內，任擇連續的3個月如今年8月1日至10月30日內完成辦理至少3場、合計11節課的環境教育推廣課程活動；徵選作業時將核定10個補助單位，每個單位需提出1案樂齡及家管環境教育，最高可獲6萬元經費補助。

劉宗勇表示，欲申請單位可於6月30日前向環保署申請，另為讓各界了解徵選內容，將於6月7日於逢甲大學文華創意中心辦理工作坊，透過專家學者引領、環保議題探討及分組討論等方式，發想適合提案的環境教育系列課程。

環保署今舉辦樂齡及家管族群合作共推環境教育宣傳記者會，並邀請3名去年參與示範課程的民眾分享心得。記者胡瑞玲／攝影
環保署今舉辦樂齡及家管族群合作共推環境教育宣傳記者會，並邀請3名去年參與示範課程的民眾分享心得。記者胡瑞玲／攝影
環保署今舉辦樂齡及家管族群合作共推環境教育宣傳記者會，並邀請3名去年參與示範課程的民眾分享心得。記者胡瑞玲／攝影
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環保署

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