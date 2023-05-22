中颱瑪娃最快周三轉強颱 今晚至明晨鋒面影響防大雨
中央氣象局說，瑪娃颱風已從輕颱轉中颱，最快周三成強颱，未來路徑不確定性大，對台影響仍有變數。今晚至明晨鋒面影響降雨較劇，尤其西半部為盛，北中南都要留意有短延時強降雨、局部大雨發生機率，東半部地區亦有局部降雨。
瑪娃颱風今天上午8時的中心位置在關島南南東方580公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3210公里海面上），以每小時19公里速度，向北北西進行。
中央氣象局預報員劉沛滕指出，鋒面影響，今晚到明天西半部降雨明顯，尤其中部以北將有短延時強降雨，雨量可達局部大雨等級。明晚鋒面漸南移，降雨趨緩。
劉沛滕說，周三東北季風減弱，天氣大致穩定，北部及東北部氣溫漸回升，僅花東、山區有局部降雨；西半部地區為多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨，周五、周六宜蘭也有零星短暫陣雨。下周日迎風面水氣稍增，基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，西半部地區多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨。
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