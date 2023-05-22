快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫上看37度 半夜鋒面抵達 吳德榮：瑪娃轉中颱不排除變強颱

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，瑪娃颱風預測向北北西漸轉西北西，5天後與台灣還有段不小距離（左圖）。21日20時歐洲模式系集模擬圖顯示，瑪娃未來10天的侵襲機率（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，瑪娃颱風預測向北北西漸轉西北西，5天後與台灣還有段不小距離（左圖）。21日20時歐洲模式系集模擬圖顯示，瑪娃未來10天的侵襲機率（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

今年第2號颱風瑪娃今天已增強為中度颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，瑪娃颱風在菲律賓東方海面，持續增強，今晨已跨過中颱的門檻，未來不排除達強颱的強度；預測向北北西漸轉西北西，5天後與台灣還有段不小距離。

他說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬，中颱瑪娃未來10天50條系集路徑所統計的侵襲機率圖顯示，在台灣陸地的機率，過去3報皆在調整，分別為10%、30%、20%，未來仍持續大幅改變，也與美加模式模擬的結果都不同。現在討論是否侵台還太早，不符合科學，應持續觀察。

吳德榮說，今天鋒面逐漸接近、盛行西南風；背風面的北部、東半部天氣穩定，氣溫明顯偏高，大台北有過山沉降，東南部有焚風的條件，高溫達37度以上，熱如盛夏。迎風面中南部不穩定，有局部短暫陣雨。北部22至36度，中部22至34度，南部23至35度，東部21至38度。

今天深夜、明天凌晨，梅雨季的第4波移動性鋒面抵達，吳德榮說，各地轉有陣雨或雷雨，其中有小範圍強對流發展，應注意即時訊息，慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨致災；各地氣溫降、北台灣轉涼。

他表示，周三至周日因太平洋高壓受到瑪娃颱風的推擠，台灣附近高壓增強，各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

至於6月的梅雨將如何演變？吳德榮說，已無可信的模擬資料可供參考，妙或不妙皆屬言之過早。

今天鋒面逐漸接近、盛行西南風；背風面的北部、東半部天氣穩定，氣溫明顯偏高，大台北有過山沉降，東南部有焚風的條件，高溫達37度以上，熱如盛夏。記者林伯東／攝影
今天鋒面逐漸接近、盛行西南風；背風面的北部、東半部天氣穩定，氣溫明顯偏高，大台北有過山沉降，東南部有焚風的條件，高溫達37度以上，熱如盛夏。記者林伯東／攝影

颱風 吳德榮

延伸閱讀

晴朗上看36度高溫 吳德榮：周二鋒面強襲 慎防致災降雨

新竹大豪雨！吳德榮：今注意劇烈天氣 下周二第4波鋒面接力

高溫飆36度！今起迎2波梅雨鋒面 吳德榮曝「雨勢最大」時間

晴熱天氣上看32度 吳德榮：周日梅雨季第二波鋒面到

相關新聞

雙北等7縣市高溫資訊 台東太麻里38.8度

中央氣象局今天午後針對雙北、花東及南高屏地區更新高溫資訊，截至下午2時許，最高溫為台東縣太麻里鄉攝氏38.8度；高雄、花...

航班出包機組員成受氣包 星宇發慰問金、張國煒贈紅包

星宇航空日本航班日前大出包，導致302名旅客夜宿成田機場，當日機組員遭乘客挨罵、咆哮，成了前線受氣包。星宇航空核發「專案...

神木之島 台灣是親近神木的好地方

「原來我們一直和這些古老美好的大樹，生活在同一座島嶼上。」 「找樹的人──巨木地圖計畫」主持人徐嘉君說。

雨下對地方！高雄水情燈號可望轉黃 陳其邁:探勘水井暫停抽水

高雄水情亮橙燈已近2個月，上周第三波梅雨精準落在集水區，以高屏溪今天的川流量來說，已達29.6CMS，高雄市長陳其邁表示...

首次推廣樂齡家管環境教育 獲選單位最高可得6萬元

帶動全民落實環保，環保署去年於全台北中南東以樂齡（退休者）及家管（家庭主婦／夫）族群，辦理環境教育示範課程，今年首度徵選...

扭轉國旅／假日出遊貴翻天？平日這樣玩更省 全台400家旅宿優惠輕鬆查

疫情趨緩，出遊人潮大增，國人習慣於周休二日或連假安排出遊，造成假日住宿求過於供，住宿價格貴森森，懂玩會玩的旅遊達人多建議平日出遊，不僅能避開人潮，享受優質旅遊體驗，還能獲得較優惠的住宿價格，現在有個網頁平台，網羅全台400多家旅宿業者提供平日優惠方案任你選，屏東縣73家、台北市59家、台東縣50家最踴躍，星級觀光旅館早鳥限定住房下殺24折，不必等旅展，就能輕鬆享受入住飯店的高檔服務。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦