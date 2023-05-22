高溫上看37度 半夜鋒面抵達 吳德榮：瑪娃轉中颱不排除變強颱

今年第2號颱風瑪娃今天已增強為中度颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，瑪娃颱風在菲律賓東方海面，持續增強，今晨已跨過中颱的門檻，未來不排除達強颱的強度；預測向北北西漸轉西北西，5天後與台灣還有段不小距離。

他說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬，中颱瑪娃未來10天50條系集路徑所統計的侵襲機率圖顯示，在台灣陸地的機率，過去3報皆在調整，分別為10%、30%、20%，未來仍持續大幅改變，也與美加模式模擬的結果都不同。現在討論是否侵台還太早，不符合科學，應持續觀察。

吳德榮說，今天鋒面逐漸接近、盛行西南風；背風面的北部、東半部天氣穩定，氣溫明顯偏高，大台北有過山沉降，東南部有焚風的條件，高溫達37度以上，熱如盛夏。迎風面中南部不穩定，有局部短暫陣雨。北部22至36度，中部22至34度，南部23至35度，東部21至38度。

今天深夜、明天凌晨，梅雨季的第4波移動性鋒面抵達，吳德榮說，各地轉有陣雨或雷雨，其中有小範圍強對流發展，應注意即時訊息，慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨致災；各地氣溫降、北台灣轉涼。

他表示，周三至周日因太平洋高壓受到瑪娃颱風的推擠，台灣附近高壓增強，各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。