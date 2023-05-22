快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫護社工聯手巡診 街頭家醫援助北車無家者

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導
「街頭家醫」替無家者看診，每次巡一趟北車，都得走上三小時，回到辦公室開處方箋又是一小時。記者邱宜君／攝影
「街頭家醫」替無家者看診，每次巡一趟北車，都得走上三小時，回到辦公室開處方箋又是一小時。記者邱宜君／攝影

前一天開完刀，隔天出院，沒處可去，只能回到台北車站大廳，穿著格子襯衫、六、七十歲男性無家者依靠牆角，摀著肚子，低聲哀鳴著；在社會局社區派工的引領下，「街頭家醫」亞東醫院急診科醫師傅奕愷及其團隊找到他，幫忙清潔消毒傷口，社工則拿著處方箋，隔天至藥局請領抗生素。

行政院統計，二○二一年全國列冊無家者二九一○人，其中七一十人列冊於台北市，主要聚集於萬華和台北車站，思安慈善服務協會去年九月開始，針對台北車站周邊二百多名無家者，展開全國首見「街頭家醫」計畫，結合北市社會局、急診及精神科醫師、護理師，固定在北車周邊巡診，提供醫療協助。

「街頭家醫」替無家者看診，每次巡一趟北車，都得走上三小時，回到辦公室開處方箋又是一小時。記者邱宜君／攝影
「街頭家醫」替無家者看診，每次巡一趟北車，都得走上三小時，回到辦公室開處方箋又是一小時。記者邱宜君／攝影
「有時候前一天晚上才看過的人，隔天就走了，這對社工來說，是非常大的痛。」思安創辦人表示，無家者與醫療機構之間彷彿有一道隱形障礙，除非痛到無法忍受，否則不會主動就醫，而社工缺乏醫療專業，遇到不幸個案，總是自責。為了讓無家者也有「厝邊好醫師」，去年九月起推動「街頭家醫」計畫。

大部分醫師對無家者難免有刻板印象，不願擔任「街頭家醫」，在萬華社福中心社工努力下，找到傅奕愷以及一位新店慈濟醫院急診科醫師黃聖揚。傅奕愷表示，一般人都覺得無家者自理能力差、好吃懶做、不好相處，但不少門急診病人也是如此，卻不會像無家者一樣被放大檢視、貼上標籤。

這半年多來，傅奕愷結束醫院工作後，傍晚就與健檢中心護理師亮亮（化名）趕至台北車站，匆匆地吃完三明治，換上墨綠色急診制服，拉著裝滿耗材和簡易醫材的小拖車，在社工陪同下，來到台北車站，光是巡一趟北車大廳及周圍，就得走上三小時，回到辦公室後又花了一小時開立處方箋，但他卻甘之如飴，只為了給無家者沒有刻板印象的醫療服務。

在與該名剛開完刀的無家者互動時，傅奕愷蹲著，以頭燈仔細檢視其傷口，在護理師協助下，清潔消毒縫線傷口，並提醒老先生注意縫線附近皮膚變化，如果發燒不適，立即與社工聯繫；至於藥物，則由社工馬春蘭拿著處方箋，隔天至藥局領抗生素，再拿給患者老先生服用。

「有別於到醫院就醫，街頭家醫帶給無家者一份獨特的力量。」創辦人說，街頭家醫看診時與無家者平視對談，讓無家者感受到「有人關心我、願意照顧我」，「我是有價值的、我也要讓自己更好。」這就是服務方案終極目標。

社工 醫師 台北車站

延伸閱讀

街頭家醫／全國首見 醫護社工攜手親近北車無家者

港醫護缺人…向全球徵短期幫手 6月推「人才匯聚計畫」

高雄藥品代理商遭控捲款跑路 多家藥局損失慘重

高雄上游藥商捲款落跑 150家藥局損失5000萬 警察今出手了

相關新聞

雙北等7縣市高溫資訊 台東太麻里38.8度

中央氣象局今天午後針對雙北、花東及南高屏地區更新高溫資訊，截至下午2時許，最高溫為台東縣太麻里鄉攝氏38.8度；高雄、花...

航班出包機組員成受氣包 星宇發慰問金、張國煒贈紅包

星宇航空日本航班日前大出包，導致302名旅客夜宿成田機場，當日機組員遭乘客挨罵、咆哮，成了前線受氣包。星宇航空核發「專案...

神木之島 台灣是親近神木的好地方

「原來我們一直和這些古老美好的大樹，生活在同一座島嶼上。」 「找樹的人──巨木地圖計畫」主持人徐嘉君說。

雨下對地方！高雄水情燈號可望轉黃 陳其邁:探勘水井暫停抽水

高雄水情亮橙燈已近2個月，上周第三波梅雨精準落在集水區，以高屏溪今天的川流量來說，已達29.6CMS，高雄市長陳其邁表示...

首次推廣樂齡家管環境教育 獲選單位最高可得6萬元

帶動全民落實環保，環保署去年於全台北中南東以樂齡（退休者）及家管（家庭主婦／夫）族群，辦理環境教育示範課程，今年首度徵選...

扭轉國旅／假日出遊貴翻天？平日這樣玩更省 全台400家旅宿優惠輕鬆查

疫情趨緩，出遊人潮大增，國人習慣於周休二日或連假安排出遊，造成假日住宿求過於供，住宿價格貴森森，懂玩會玩的旅遊達人多建議平日出遊，不僅能避開人潮，享受優質旅遊體驗，還能獲得較優惠的住宿價格，現在有個網頁平台，網羅全台400多家旅宿業者提供平日優惠方案任你選，屏東縣73家、台北市59家、台東縣50家最踴躍，星級觀光旅館早鳥限定住房下殺24折，不必等旅展，就能輕鬆享受入住飯店的高檔服務。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦