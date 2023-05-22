醫護社工聯手巡診 街頭家醫援助北車無家者

前一天開完刀，隔天出院，沒處可去，只能回到台北車站大廳，穿著格子襯衫、六、七十歲男性無家者依靠牆角，摀著肚子，低聲哀鳴著；在社會局社區派工的引領下，「街頭家醫」亞東醫院急診科醫師傅奕愷及其團隊找到他，幫忙清潔消毒傷口，社工則拿著處方箋，隔天至藥局請領抗生素。

行政院統計，二○二一年全國列冊無家者二九一○人，其中七一十人列冊於台北市，主要聚集於萬華和台北車站，思安慈善服務協會去年九月開始，針對台北車站周邊二百多名無家者，展開全國首見「街頭家醫」計畫，結合北市社會局、急診及精神科醫師、護理師，固定在北車周邊巡診，提供醫療協助。

「街頭家醫」替無家者看診，每次巡一趟北車，都得走上三小時，回到辦公室開處方箋又是一小時。記者邱宜君／攝影 「有時候前一天晚上才看過的人，隔天就走了，這對社工來說，是非常大的痛。」思安創辦人表示，無家者與醫療機構之間彷彿有一道隱形障礙，除非痛到無法忍受，否則不會主動就醫，而社工缺乏醫療專業，遇到不幸個案，總是自責。為了讓無家者也有「厝邊好醫師」，去年九月起推動「街頭家醫」計畫。

大部分醫師對無家者難免有刻板印象，不願擔任「街頭家醫」，在萬華社福中心社工努力下，找到傅奕愷以及一位新店慈濟醫院急診科醫師黃聖揚。傅奕愷表示，一般人都覺得無家者自理能力差、好吃懶做、不好相處，但不少門急診病人也是如此，卻不會像無家者一樣被放大檢視、貼上標籤。

這半年多來，傅奕愷結束醫院工作後，傍晚就與健檢中心護理師亮亮（化名）趕至台北車站，匆匆地吃完三明治，換上墨綠色急診制服，拉著裝滿耗材和簡易醫材的小拖車，在社工陪同下，來到台北車站，光是巡一趟北車大廳及周圍，就得走上三小時，回到辦公室後又花了一小時開立處方箋，但他卻甘之如飴，只為了給無家者沒有刻板印象的醫療服務。

在與該名剛開完刀的無家者互動時，傅奕愷蹲著，以頭燈仔細檢視其傷口，在護理師協助下，清潔消毒縫線傷口，並提醒老先生注意縫線附近皮膚變化，如果發燒不適，立即與社工聯繫；至於藥物，則由社工馬春蘭拿著處方箋，隔天至藥局領抗生素，再拿給患者老先生服用。

「有別於到醫院就醫，街頭家醫帶給無家者一份獨特的力量。」創辦人說，街頭家醫看診時與無家者平視對談，讓無家者感受到「有人關心我、願意照顧我」，「我是有價值的、我也要讓自己更好。」這就是服務方案終極目標。