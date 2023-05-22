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腸病毒達高峰 校園防疫升級

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

全國腸病毒疫情升溫，台北市第18周4月30日至5月6日有684人次就診、第19周5月7日至13日則有781人次，呈現攀升趨勢，預計5月底、6月中將達高峰。北市教育局表示，進入腸病毒流行期，校園將加強防疫，學童若確診腸病毒，應立即請假至少7天，若幼兒園一周內同班級2名學童確診，該班級則立即停課。

教育局表示，因腸病毒傳染力強，容易在教托育機構、親子常出入公共場域等傳播，請學校及幼兒園與家長加強衛教宣導，執行洗手5時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」及「內外夾弓大立腕」正確洗手步驟，落實環境清消，避免腸病毒流行。

教育局也提醒家長，外出返家應先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童，且5歲以下幼童為併發重症高危險群，需留意腸病毒感染併發重症前兆。

教育局說，腸病毒併發重症前兆，包含手腳無力、嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，若有症狀盡速至北市13家腸病毒重症責任醫院就醫。

腸病毒 教育局 北市

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