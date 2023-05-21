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5歲以下腸病毒重症高危險群 新北：確診需請假一周
國內腸病毒疫情升溫，新北教育局表示，為防止群聚傳染，經診斷為腸病毒的兒童需請假一周，且高風險區域的幼兒園一星期內同班有2名以上幼生為腸病毒，該班停課一周，非高風險區域停課需家長半數同意。
新北衛生局指出， 今年已累計1例腸病毒感染併發重症病例，為克沙奇病毒A型，另2例感染腸病毒71型及1例腸病毒D68型。衛生局說，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，需儘速就醫。
新北市教育局說，依據「新北市公私立學校及幼兒園腸病毒通報及停課作業規定」，所屬學校、幼兒園於發現學童或幼生疑似感染腸病毒時，立即通知當事兒童家長送醫，且為防範兒童群聚傳染擴大流行，經診斷為腸病毒（含疑似），該生須立即請假一周。
至於停課標準，教育局說高風險區域內的幼兒園，一周內同一班級有2名以上幼生經醫師診斷為腸病毒（含疑似），該班級停課一周，非高風險區域停課需該班家長半數同意。
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