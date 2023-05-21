你知道嗎？那些年差點「被消失」的中醫 針灸、三伏貼都在列

台灣大街小巷中醫診所林立，大醫院的中醫門診掛號一號難求，中醫與台灣民眾的生活密不可分，但很少人知道，在1929年前後，台灣的傳統醫學，如針灸、三伏貼都差點「被消失」。

台灣中醫臨床醫學會今天透過新聞稿分享這段漸漸被人遺忘的中醫存廢歷史。以中醫來說，不只是看病診斷，服藥、針灸、傷科推拿都是許多台灣人的共同經歷，很難想像，其實就差這麼一點，大家熟悉的針灸、三伏貼、轉骨方，甚至是清冠製劑，都不會出現在現代台灣。

時間要回到1929年，中華民國南京國民政府以「中醫妨礙全國醫事衛生」為理由，提出統稱為「廢除中醫案」的議案，最終目的就是要完全消滅中醫，台灣中醫臨床醫學會表示，幸好當時中醫藥界團結一致，扭轉法令限制，走出一條活路。

在「廢除中醫案」邁向95週年時，回顧歷史，從國家計畫推動的「消滅中醫」，到如今民眾可以服用中藥來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病），可以在各大西醫主導的醫院掛號看中醫，現在的中醫藥搖身一變，已站上國際舞台。

台灣中醫臨床醫學會認為，中醫見證近代傳統東方文化與技術發展史，是少數能與西方文化衝擊抗衡實例。其實多數中醫藥從業者或醫史研究者對此都不陌生，但卻缺乏一本對該論題深入探究的書，台灣需要更多歷史的細節和故事。