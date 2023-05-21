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一張圖看天氣！「瑪娃」明早恐成中颱防大雨 這日轉涼驟降逾10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天北部地區上看38度，大台北也有35度高溫，到了周二東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，白天高溫降至24度。圖／本報資料照片
明天北部地區上看38度，大台北也有35度高溫，到了周二東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，白天高溫降至24度。圖／本報資料照片

輕颱瑪娃昨下午生成，中央氣象局最新預報指出，明上午有極高機率轉中颱，是否侵台待觀察。不過，明天鋒面先接近，明晚至周二清晨通過台灣，各地降雨機率高。溫度方面，明天北部地區上看38度，大台北也有35度高溫，花東36度以上；周二東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，白天高溫降至24度。

中央氣象局預報員張承傳指出，明天鋒面接近，明天凌晨起，中南部會有局部短暫陣雨，白天降雨更明顯，午後山區雨勢偏大，北部地區白天也會轉為局部短暫雨，東半部則是多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

明晚到周二清晨，鋒面通過台灣，各地降雨機率提高，西半部地區可能有局部大雨或短延時強降雨，東半部則是局部降雨。

張承傳說，周二鋒面移到巴士海峽，降雨會由北往南逐漸減少，周二白天剩中南部、花東有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東北部則有零星降雨。

周三東北季風減弱，水氣偏少，周三到周四偏東風，周五至周日環境則轉東北風；周三、周四迎風面的花東地區，可能有零星雨。周五到周日擴及東北部、基隆北岸，西半部地區從周三至周日，都是多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。

至於瑪娃颱風動態，張承傳說，今天下午2時在鵝鑾鼻東南東3350公里海面上，目前向北北西進行；周三開始轉西北西方向，即使到周五（26日），距離台灣仍有1500以上公里，短期對台沒影響，明天上午轉中颱機率極高，後續是否侵台待觀察。

溫度方面，他說，明天西南風強，西半部33度至35度、東半部32度至33度，尤其北部、花東氣溫偏高，北部地區可能上看38度，花蓮、台東局部會有36度以上高溫，台東甚至到38度，大台北也會有35度左右高溫。

周二東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，白天高溫剩至24度，中南部高溫降到30度左右，其他地區也會略降。

周三東北季風減弱，北部氣溫回升，周三約27度、周四約30度；周二後，中南部維持30度至31度高溫、東部則約27度至29度。

未來一周天氣型態。圖／中央氣象局提供
未來一周天氣型態。圖／中央氣象局提供
瑪娃颱風路徑預報。圖／中央氣象局提供
瑪娃颱風路徑預報。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供

東北季風 氣象局 颱風

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