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手腳冒水泡搔癢難受 女就醫檢查竟是「鮪魚蛋餅」惹禍

聯合新聞網／ 聯合新聞網
汗皰疹是一種反覆發作的濕疹性疾病。圖╱123RF
汗皰疹是一種反覆發作的濕疹性疾病。圖╱123RF

手掌、腳掌出現反覆的小水泡，癢得難以忍受，可能是「汗皰疹」發作了！中醫師艾莉絲提到，一名患者汗皰疹發作，一問平日的飲食，才知道她很常吃「鮪魚蛋餅」，正好是高鈷鎳鎘食物。

艾莉絲在臉書發文指出，一名女病患手指、腳指都出現小水泡，癢得受不了。經過醫生檢查，發現是典型汗皰疹，一問平日的飲食，才知道她很常吃「鮪魚蛋餅」，正好是高鈷鎳鎘食物，容易導致皮膚發炎跟汗皰疹。

艾莉絲表示，除了鮪魚外，帶殼海鮮，比如鮭魚、蝦、牡蠣、文蛤等，都是高鈷鎳鎘食物，就連罐頭食品也建議不要吃。其他高鈷鎳鎘食物還包括香菇、巧克力、葡萄酒等，就連含鎳的廚具如304、316不鏽鋼鍋，也必須留意。

除了飲食習慣外，艾莉絲指出，汗皰疹的發作原因也可能來自於季節變換、潮濕的環境、壓力、有異位性皮膚炎病史等，若有抽菸且本身有汗皰疹，也很容易復發。另外，熬夜會導致代謝變差，免疫力下降，當免疫力下降的時候，也容易引起過敏反應。整體來說，好發於20～40歲，女性發作機率是男性的兩倍。

艾莉絲表示，汗皰疹屬於濕疹的一種，與「汗水」完全無關，它是手掌、腳掌出現反覆的小水泡、紅疹、紅腫、手腳乾裂出現傷口，且患處非常癢，搔癢難耐是它的最大特色，患者要注意不要抓破水泡，以免感染。

醫師 異位性皮膚炎 中醫 過敏反應

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