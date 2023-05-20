北捷推iPhone嗶卡搭車 悠遊卡公司爭取與Apple合作

台北捷運目前能直接無卡感應搭乘，只有Android系統手機，因此計畫斥資4.53億元更新閘門，預計2026年手機綁定信用卡可進出站，iPhone用戶則能使用Apple Pay，但蘋果公司尚未同意合作，悠遊卡公司下周將與對方開會洽談。議員李明賢直言，若討論沒進展，議會甚至願意到蘋果公司參訪了解。

北捷規劃閘門電子主單元重置案，透過更換閘門重要零組件，延長閘門使用年限，也新增增多元支付乘車功能，讓旅客能使用二維碼票證、具備非接觸式感應功能的實體信用卡或綁定手機信用卡如Apple Pay進出閘門；總經費約4.53億元，辦理招標中，預計2025年建置完成、隔年開放服務。

北捷總經理黃清信說明，未來增加2種手機感應閘門乘車方式，一種是手機綁定信用卡，感應前須解鎖手機，另一種為手機內建交通卡，不用解鎖，如欲比照日本Apple手機內建Suica直接感應，仍待悠遊卡公司與蘋果公司合作建置。

悠遊卡公司總經理李志仁指出，2015年開始與蘋果公司洽詢合作，2019年就Apple Pay交通卡合作條件取得共識，但對方2021年通知，總公司評估決定先以韓國市場為主。

李志仁說，蘋果公司技術支援配置，以市場規模大或iPhone市占率低者優先，大台北因運量無法領先亞洲其他主要城市，迄今未列優先導入地區，爭取比較困難，下周將與蘋果公司台灣負責人、亞太區團隊開會洽談，持續爭取合作。

民眾黨議員陳宥丞質疑，台灣運量相較亞洲國家沒那麼多，但市占率高，若依人口數來看，估台灣運量不會成長、市占率也不下降，難道就因此放棄爭取合作？

國民黨議員李明賢說，新加坡iPhone市占率24％也沒有導入，台北市相對較高，認為這不應作為無法跟蘋果公司技術合作的門檻，直言應可突破。此外，悠遊卡公司近期與對方討論都是線上會議，且對方層級似乎不高，應設法突破，甚至可與蘋果總公司合作，若開會無進展，議會甚至可以安排至蘋果台灣公司參訪。