墾丁水上活動多了新選擇 滿州港口樂享親海獨木舟

墾丁國家公園三面環海，包含潛水、衝浪、拖曳傘、水上摩托車等熱門水上活動均納管且蓬勃發展，墾管處3年前再開放6處無動力的獨木舟合法水域，經營者需有合法申請登記、配救生衣、每名合格教練最多帶客10人，繼車城鄉後灣社區起跑後，近年成為社區生態旅遊亮點的滿州鄉港口村，歷時年餘籌備於上周起營運，墾丁海域水上活動又多了新選擇。

無動力的獨木舟和立式划槳適合在小風浪的潟湖和灣區近岸玩，墾管處在「墾丁國家公園海域遊憩活動管理方案」納入開放6處合法海域，除了最早試辦的車城後灣，包括墾丁南灣沙灘右側、船帆石、後壁湖航道東側潟湖區、恆春萬里桐、滿州鄉港口溪出海口；為了遊客安全，活動範圍限定距岸200公尺內，以社區經營為主，需有合法申請登記、配救生衣和合格教練。

「開放無動力獨木舟海域，不僅是實踐友善環境的具體作為，也為社區生態旅遊增添亮點！」滿州鄉長古榮福說，動力式水上摩托車和船艇的引擎排放廢氣汙染環境，獨木舟靠個人體力操槳，操舟簡單容易上手，是「愛地球」的親海方式，在有專業證照、熟悉水上救生、潮汐和海流的專業教練帶領下，安全地引領遊客感受迷人的港口溪景緻，在出海品享受人與大海間的對話。