為何5、6月颱風要關注 氣象局：影響梅雨鋒面雨帶位置

5、6月是台灣梅雨季，中央氣象局發布月長期天氣展望（5月20日至6月16日），「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來3周南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動發展可能；梅雨季期間颱風的生成將影響梅雨鋒面雨帶位置。

中央氣象局說，熱帶性低氣壓目前位置在關島南方海面，向北北東移動，時速4公里，有發展成輕度颱風的趨勢。

中央氣象局說，未來第1周期中前（5月20日至23日）受鋒面通過及東北季風增強影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部天氣轉涼。第1周期末（5月24日至26日）至第2周（5月27日至6月2日）水氣減少，各地大致為多雲到晴、有局部短暫雨的天氣。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象局說，模式溫度指標預測，未來第1周期初溫度高於氣候平均值，期中溫度下降至低於氣候平均值並維持至第1周期末；第2周溫度在氣候平均值附近擺盪。

雨量指標顯示，氣象局說，未來2周以第1周期中及第2周期末降雨訊號相對較強，其他時候降雨訊號微弱。本期第2周溫度及雨量指標各預報成員分散度大，預報不確定性較高。