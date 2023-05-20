瑪娃颱風將生成 吳德榮：下周二鋒面到 5月底前不利梅雨滯留鋒形成

中央氣象局說，熱帶性低氣壓目前位置在關島南方海面，向北北東移動，時速4公里，有發展成輕度颱風的趨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今天凌晨2時中央氣象局潛勢預測圖顯示，菲律賓東方海面熱帶低壓已形成，將很快發展成第2號颱風瑪娃。

正值梅雨季，吳德榮表示，下周二還有梅雨季的第4波移動性鋒面，屆時仍需注意。此外，模式亦模擬，下周菲律賓東方海面有颱風活動，侵台機率變化尚待觀察。而該海域有颱風活動，其將構成不利於滯留鋒面形成的大氣環境，並持續至5月底。

至於何時才有第5波鋒面影響？吳德榮表示，已超過氣象預報最長10天有參考價值的模擬期限；但若延伸說6月梅雨不妙，則屬言之過早，已遠超出可信的模擬期限。

他說，今天鋒面東移，殘存雲系帶來局部短暫陣雨，偶有局部較大雨勢，仍應注意。北部21至30度，中部22至32度，南部23至33度，東部20至32度。明天天氣雖好轉，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響鄰近地區，偶有較大雨勢。

吳德榮說，下周一梅雨季的第4波移動性鋒面逐漸接近，大氣不穩定，中南部有局部陣雨；各地氣溫明顯偏高，白天熱如夏，高溫達36度以上，東南部則有焚風發生的條件。